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Chandauli News: चंदौली में आग से तबाही, बच्चों समेत कई लोग झुलसे; राहत-बचाव कार्य जारी

fire accident Chandauli: आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. इस दौरान गैस सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 22, 2026 5:59:20 PM IST

चंदौली में आग से तबाही
चंदौली में आग से तबाही


Chandauli fire news: जिले के धीना थाना क्षेत्र अंतर्गत तम्बागढ़ गांव में भीषण अग्निकांड से हड़कंप मच गया, अज्ञात कारणों से लगी आग ने देखते ही देखते कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया.

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सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका, अफरा-तफरी मची

आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. इस दौरान गैस सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग की चपेट में आने से लाखों रुपये का सामान, गहने और नकदी जलकर खाक हो गए.

कई बच्चे झुलसे

घटना में कई बच्चे झुलस गए हैं, जिनका इलाज जारी है. वहीं, आग से प्रभावित परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन और दमकल विभाग को सूचना देने के बावजूद टीम करीब डेढ़ घंटे की देरी से मौके पर पहुंची, जिससे नुकसान और बढ़ गया.

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राहत और बचाव कार्य जारी 

बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह ‘डब्लू’ के मौके पर पहुंचने के बाद ही प्रशासन सक्रिय हुआ. फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है, जबकि पीड़ित परिवारों को मदद का इंतजार है.

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Tags: Chandauli fire newsfire accident Uttar Pradeshhouse fire ChandauliUP fire incidentvillage fire India
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