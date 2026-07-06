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राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ मंजूर

Ram Mandir Trust: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के अलग-अलग आरोपों का सामना कर रहे चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है.

By: Shristi S | Last Updated: July 6, 2026 4:54:41 PM IST

राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ मंजूर
राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ मंजूर


Ram Mandir Trust: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के अलग-अलग आरोपों का सामना कर रहे चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है. 

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और जनरल सेक्रेटरी चंपत राय बंसल को ट्रस्ट से हटा दिया गया है. ट्रस्ट के एक और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है.

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महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग

महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग सोमवार, 6 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे शुरू हुई. ट्रस्ट के ट्रेज़रर स्वामी गोविंद देव गिरी ने एजेंडा पेश किया, जिसकी शुरुआत चढ़ावा चोरी मामले पर चर्चा से हुई. गोविंद देव गिरी ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे का भी प्रस्ताव रखा, जिससे ट्रस्ट के सदस्यों के बीच बहस छिड़ गई.

मीटिंग से दूर रहे चंपत राय और अनिल मिश्रा

सूत्रों के मुताबिक, मीटिंग के शुरुआती दौर में यह सुझाव दिया गया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा चर्चा से दूर रहें ताकि ट्रस्ट के सदस्य आपस में इस मामले पर चर्चा कर सकें. चर्चा के बाद यह तय हुआ कि दोनों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा. फिलहाल, दोनों मीटिंग से दूर हैं.

दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

सूत्रों के मुताबिक, गोविंद देव गिरी के प्रस्ताव के बाद महंत नृत्य गोपाल दास ने घटना पर दुख जताया. उन्होंने इसे हिंदू आस्था का मामला बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया. मीटिंग में पूरी घटना को पाप भी माना गया और महंत नृत्य गोपाल दास ने घटना पर गहरा दुख जताया.

Tags: Anil Mishrachampat raiRam Mandir
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