Home > उत्तर प्रदेश > कमरे में ले जाकर भाभी के साथ देवर ने  किया रिश्तों को तार-तार! Viral VIDEO के बाद पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार

कमरे में ले जाकर भाभी के साथ देवर ने  किया रिश्तों को तार-तार! Viral VIDEO के बाद पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार

Dever Bhabhi Viral Video: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने अपने देवर पर कमरे में खींचकर मारपीट करने का आरोप लगाया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: July 2, 2026 7:50:42 PM IST

देवर-भाभी वायरल वीडियो
देवर-भाभी वायरल वीडियो


Dever Bhabhi Viral Video: मामला मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र के सहन गांव का बताया जा रहा है. पीड़ित महिला का आरोप है कि पारिवारिक विवाद के चलते उसके देवर ने पहले उसके साथ कहासुनी की और फिर जबरन उसे कमरे के अंदर खींच ले गया. महिला का कहना है कि कमरे में ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई. घटना के दौरान वह मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन आरोपी नहीं रुका.
 
बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान गांव के किसी व्यक्ति ने पूरी घटना अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली. बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वायरल वीडियो में महिला के साथ मारपीट होती दिखाई दे रही है. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई.

पीड़िता पहुंची थाने

घटना के बाद पीड़ित महिला सीधे कुर्रा थाने पहुंची और आरोपी देवर के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की. महिला का कहना है कि उसे न्याय चाहिए और आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो.कुर्रा थाना पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस वीडियो की सत्यता, घटनास्थल और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यहां देखें वीडियो


 
 
 
 
 

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Tags: Dever Bhabhi Viral VideoMainpuri Devar Bhabhi CaseMainpuri Viral Video
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