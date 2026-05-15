मोहब्बत का हुआ खौफनाक अंत! प्रेमी जोड़े को किया अलग तो दोनों ने खा लिया जहर, प्रेमिका की हुई मौत

Uttar Pradesh, Mainpuri: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक प्रेम कहानी का दर्दनाक तरीके से अंत हो गया. जिले में एक प्रेमी जोड़ा जहर खाकर थाने पहुंचा, जहां उन दोनों की हालत बिगड़ने लगी.

हालत बिगड़ने पर दोनों के परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्रेमिका को मृत घोषित कर दिया, जबकि युवक की हालत गंभीर बनी हुई है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार मैनपुरी की रहने वाली किशोरी बृहस्पतिवार को पड़ोस के गांव में रहने वाले एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग केचक्कर में चली गई थी, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने युवक के खिलाफ थाने में अगवा कर ले जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उधर लड़के के परिजन अपने तरीके से दोनों की तलाश में जुटे हुए थे. शुक्रवार को ये प्रेमी जोड़ा फिरोजाबाद के आसपुर क्षेत्र में मिल गए. मिलने के बाद लड़के के परिजन दोनों को थाने लेकर आ रहे थे और इसी बीच दोनों ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया.

जब दोनों थाना औंछा पहुंचे तभी किशोरी की हालत बिगड़ी और वह अचेत होकर गिर गई, जिसके बाद लोगों को पता चला कि दोनों ने जहर खाया है. किशोरी को आनन फानन फिरोजाबाद के अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया.

लड़के ने भी खाया जहर

थाना प्रभारी ने बताया कि संभवत: युवक ने भी जहर खाया है, और उसका भी उपचार चल रहा है. युवक की हालत भी गंभीर है. थाना प्रभारी ने कहा कि जानकारी की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व तहरीर के आधार पर पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी.