मैनपुरी में Tata Tiago EV का हैरान करने वाला CCTV, ऑफिस में बैठा था मालिक, बाहर बिना ड्राइवर के दौड़ने लगी कार... आखिर क्या है मामला?

Tata Tiago EV Driverless Reverse Video: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बिना ड्राइवर के एक इलेक्ट्रिक कार अचानक खुद-ब-खुद आगे और पीछे चलने लगी. शहर के कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड की यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि टाटा टियागो ईवी अचानक बिना किसी इंसान के पीछे की ओर दौड़ने लगी, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. गनीमत यह रही कि इस बेकाबू मूवमेंट की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना स्थिति काफी खतरनाक हो सकती थी.

सफाई के दौरान हुआ गजब का वाकया

कार मालिक सौरभ राठौर के मुताबिक, यह घटना उस वक्त हुई जब वह अपने ऑफिस के अंदर बैठे थे. उनका भतीजा और कुछ अन्य लोग कार की साफ-सफाई करने में जुटे हुए थे और अंदर मैट बिछा रहे थे. मालिक का दावा है कि इस दौरान गाड़ी में चाबी भी नहीं लगी हुई थी. अचानक बिना ड्राइवर के कार के हरकत में आने से उनका भतीजा भी संभल नहीं पाया और नीचे गिर गया. देखते ही देखते गाड़ी पहले थोड़ा आगे बढ़ी और फिर तेज रफ्तार से पीछे की ओर भागने लगी, जिससे वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए.

मिट्टी के ढेर पर चढ़ी और दूसरी कार से जा टकराई

बिना ड्राइवर के बेकाबू हुई इस टाटा टियागो ईवी को रोकने के लिए आसपास के लोगों ने पूरी कोशिश की, लेकिन रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई कुछ समझ नहीं पाया. तेज भागते हुए यह कार कई फीट ऊंचे मिट्टी के ढेर पर जा चढ़ी और पास ही खड़ी दूसरी कार से जोरदार तरीके से टकरा गई, जिससे गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा. हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस पूरी अफरातफरी के बीच किसी को गंभीर चोट नहीं आई और एक बड़ा हादसा टल गया.

मैनपुरी में इलेक्ट्रिक कार का ‘खुद-ब-खुद’ चलना बना चर्चा का विषय। बिना ड्राइवर पीछे दौड़ी कार, टला बड़ा हादसा। शहर के कोतवाली क्षेत्र स्थित जेल रोड की घटना #electriccar #mainpuri #BreakingNews https://t.co/Et2R8J4Edd — Arun (आज़ाद) Chahal 🇮🇳 (@ArunAzadchahal) October 18, 2026

मालिक ने जताई तकनीकी खराबी की आशंका

इस अजीबोगरीब घटना के बाद कार मालिक सौरभ राठौर काफी डरे और हैरान हैं. उनका साफ तौर पर कहना है कि वाहन में कोई गंभीर टेक्निकल फॉल्ट या सॉफ्टवेयर की खराबी हो सकती है, जिसकी वजह से यह अपने आप चलने लगी. उन्होंने इस मामले में टाटा कंपनी के पास आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने और जरूरत पड़ने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी भी दी है. हालांकि, अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह तकनीकी खराबी थी या कोई मानवीय चूक, लेकिन इस वायरल वीडियो ने ईवी की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है.

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