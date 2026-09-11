Mainpuri News: युवक ने जिस छात्रा के काटे होंठ, वह क्यों चली गई उसके घर; परिजन-पुलिस दोनों हैरान

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से युवक की दरिंदगी सामने आई है. यहां पर 17 वर्षीय छात्रा का कई महीनों तक पीछा करने के बाद युवक ने उसके होंठ काट दिए. पूरी घटना 7 सितंबर की दोपहर करीब 1:40 बजे की है. छात्रा स्कूल खत्म होने बाद घर लौट रही थी. कुलदीप नाम के युवक ने उद्योग केंद्र के पास छात्रा को रोक लिया. कुलदीप ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जिसका विरोध छात्रा ने विरोध किया. इससे गुस्साए कुलदीप ने छात्रा के होंठ काट दिए. इसके बाद वह बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया. वहीं, घर नहीं पहुंचने पर छात्रा के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. इसी कड़ी में परिजन आरोपी के घर पहुंचे, जहां छात्रा मिल गई. परिजनों को देखते ही आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना के बाद छात्रा और उसके परिजन सहमे हुए हैं.

कई महीनों से कर रहा था पीछा

छात्रा की मां की मानें तो उनकी 17 साल की बेटी 11वीं कक्षा में पढ़ती है. वह स्कूल से रोजाना पैदल ही आती-जाती है. पिछले कुछ महीनों से हिंदपुरम कॉलोनी का रहने वाला कुलदीप बेटी का पीछा कर रहा था. युवक उनकी बेटी के साथ साथ छेड़छाड़ भी कर रहा था. इस बीच छात्रा ने कई बार विरोध भी किया. उधर, मां की शिकाय पर पुलिस ने कुलदीप के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है.

आरोपी के घर से छात्रा बरामद

इस पूरे मामले में सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने मीडिया को जानकारी दी. घटनाक्रम के अनुसार, 7 सितंबर, 2-27 को पुलिस को छात्रा के लापता होने की सूचना मिली थी. छात्रा की मां की शिकायत पर पुलिस ने पीड़ित को आरोपी कुलदीप के घर से बरामद कर लिया. पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि कुलदीप और छात्रा पहले से एक-दूसरे के परिचित है. वहीं पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.

गिरफ्तारी में जुटी पुलिस

सीओ सिटी ने बताया कि छात्रा की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा.