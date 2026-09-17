Home > उत्तर प्रदेश > UP News: ‘दामाद जी’ अंगना में पधारे, फिदा हो गई सास… 1.5 महीने तक होते रहा कांड, फिर दामाद ने कर दी ऐसी डिमांड, कट गया बवाल!

UP News: ‘दामाद जी’ अंगना में पधारे, फिदा हो गई सास… 1.5 महीने तक होते रहा कांड, फिर दामाद ने कर दी ऐसी डिमांड, कट गया बवाल!

Mainpuri Saas Damad love story Before Daughter Marriage: मैनपुरी से एक बेहद हैरान करने वाली प्रेम प्रसंग की घटना सामने आई है, जहां पांच बच्चों की 35 वर्षीय मां अपने ही 19 वर्षीय होने वाले दामाद के साथ भागकर रहना चाहती है.

By: Kajal Jain | Published: September 17, 2026 4:06:19 PM IST

UP News: 'दामाद जी' अंगना में पधारे, फिदा हो गई सास... 1.5 महीने तक होते रहा कांड, फिर दामाद ने कर दी ऐसी डिमांड, कट गया बवाल!
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Mainpuri Saas Damad love story Before Daughter Marriage: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सास और होने वाले दामाद के फरार होने की चर्चित घटना तो आपको याद ही होगी, जिसने लंबे समय तक सोशल मीडिया और अखबारों की सुर्खियां बटोरी थीं. अब ठीक वैसा ही एक और हैरान करने वाला मामला यूपी के मैनपुरी जिले से सामने आया है, जिसने रिश्तों की सभी मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है. मैनपुरी के घिरोर थाना क्षेत्र की रहने वाली 35 साल की एक महिला, जो पांच बच्चों की मां है, उसे अपनी ही बेटी के लिए तय किए गए 19 साल के दूल्हे से बेइंतहा प्यार हो गया. खास बात यह है कि इस प्रेम प्रसंग की भनक बेटी तक को नहीं लगी. डेढ़ महीने पहले फोन पर शुरू हुई बातचीत धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और दोनों ने परिवार व समाज के विरोध के बावजूद एक साथ जीने-मरने की कसम खा ली. 

19 साल के दामाद का कहना है कि वह अपनी इस उम्र से बड़ी प्रेमिका और उसके पांचों बच्चों को भी साथ रखने के लिए पूरी तरह तैयार है. जब परिवार के लोगों को इस अवैध रिश्ते का पता चला, तो घर में कोहराम मच गया. बच्चों के कड़े विरोध के बावजूद यह अनोखा जोड़ा अलग होने को राजी नहीं है और मामला थाने तक पहुंच गया है. आइए जानते हैं इस अजब-गजब प्रेम कहानी के सभी दिलचस्प पहलू.

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फोन पर शुरू हुई थी बातचीत, फिर परवान चढ़ा प्यार

मैनपुरी के कुर्रावली थाना क्षेत्र के सोनाई अशोकपुर गांव के रहने वाले 19 साल के युवक की शादी की बात तय हुई थी. लेकिन शादी से पहले ही उसका दिल अपनी होने वाली सास पर आ गया. दोनों के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो महज डेढ़ महीने के अंदर ही गहरे प्यार में बदल गया. उम्र के फासले और रिश्तों के बंधन को दरकिनार करते हुए दोनों ने एक-दूसरे के साथ जीने का फैसला कर लिया.

पांच बच्चों की मां और 19 साल का दामाद रहना चाहते हैं साथ

इस अनोखी प्रेम कहानी में हैरान करने वाली बात यह है कि महिला की उम्र 35 साल है और उसके पांच बच्चे भी हैं. इसके बावजूद 19 साल का नौजवान दामाद अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि वह सिर्फ उसी के साथ रहेगा. इतना ही नहीं, युवक ने यह तक कह दिया कि वह महिला के पांचों बच्चों की जिम्मेदारी उठाने और उन्हें अपने साथ रखने के लिए भी तैयार है. उधर, महिला भी अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए रोती-बिलखती नजर आ रही है.

जब रिश्तेदारों के यहां मचा हंगामा, पुलिस तक पहुंचा मामला

जब परिवार और बच्चों को इस रिश्ते की सच्चाई का पता चला, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. महिला के बच्चों ने इसका कड़ा विरोध किया. कुछ समय पहले जब महिला अपने प्रेमी दामाद के साथ किसी रिश्तेदार के घर गई थी, तो बच्चों को इसकी भनक लग गई. बच्चे भी वहां पहुंच गए और जमकर हंगामा काटा. मामला बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी.

अलीगढ़ के ‘सपना-राहुल’ कांड की यादें हुईं ताजा

इस घटना ने लोगों को पिछले साल यानी अप्रैल 2025 में अलीगढ़ में हुए चर्चित मामले की याद दिला दी है. अलीगढ़ के मडराक इलाके की रहने वाली सपना नाम की एक महिला अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ फरार हो गई थी. वे लोग यूपी छोड़कर बिहार के सीतामढ़ी में जाकर रहने लगे थे. अब मैनपुरी की इस घटना ने एक बार फिर समाज में सनसनी फैला दी है और हर तरफ इसी अजीबोगरीब रिश्ते की चर्चा हो रही है.

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Tags: UP News
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