UP Crime: क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं! रोते रहे बच्चे, पति करता रहा मिन्नतें; लेकिन टस से मस नहीं हुई ससुर  के प्यार में गिरी बहू

UP Sasur Bahu Love Affair: वो कहते हैं ना कि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, एक ऐसी ही खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सामने आई है. जहां एक 6 बच्चों की मां अपने पति को छोड़कर अपने ससुर के साथ रहने की जिद पर अड़ गई, क्योंकि वह अपने पति से नहीं बल्कि अपने ससुर से प्रेम करने लगी है. यह अजीबोगरीब प्रेम कहानी सुन हर कोई दंग है. मामला इस कदर आगे बढ़ा कि पति को अपनी पत्नी को मनाने के खातिर अपने 6 बच्चों के साथ थाने पहुंचना पड़ गया. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें आखिर यह पूरा माजरा क्या है?

छह बच्चों की मां को अपने मामा ससुर से प्यार हो गया

यह पूरी घटना मैनपुरी के सदर थाना इलाके की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, महिला के पति ने 15 अगस्त को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि महिला अपने मामा ससुर के साथ रह रही थी. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. इसके बाद पुलिस महिला को उसके कथित प्रेमी के साथ थाने ले आई. मामले में नया मोड़ तब आया जब महिला का पति अपने छह बच्चों के साथ पहुंचा.

रोते रहे बच्चे पति करता रहा मिन्नतें

थाने में पति ने अपनी पत्नी से घर लौटने की मिन्नतें कीं. उसके साथ आए बच्चे भी अपनी मां के सामने रो पड़े. परिवार और पुलिस ने महिला को उसके पति और बच्चों के पास लौटने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही. उसने साफ कह दिया कि वह अपने पति और बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती और अपने कथित प्रेमी के साथ जाएगी. महिला के इस फैसले ने वहां मौजूद लोगों को भी हैरान कर दिया.

पुलिस ने महिला को SDM कोर्ट में पेश किया

मामले में महिला सब-इंस्पेक्टर मोनिका चौधरी ने महिला को SDM कोर्ट में पेश किया. CO भोगांव रामकृष्ण द्विवेदी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. छह बच्चों के भविष्य और परिवार में बिगड़ते रिश्तों को लेकर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, महिला के फैसले और उसके परिवार के हालात के सभी पहलुओं को समझना जरूरी है.