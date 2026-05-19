NEET छात्रा को हर 2 घंटे में नशे का इंजेक्शन देकर किया गैंगरेप, विरोध करने पर सिरगेट से दागा चाकू से किया वार

Mahoba NEET Student Rape Case: उत्तर प्रदेश के महोबा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां रहकर मध्य प्रदेश की रहने वाली छात्रा नीट की तैयारी कर रही थी. बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल को जब वो अपने कोचिंग सेंटर से घर लौट रही थी. तभी कार में सवार बदमाशों के एक गिरोह ने उसे जबरन कर लिया, तब से वह लापता थी. पुलिस को पूरे 16 दिनों के बाद सफलता मिली है. छात्रा को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है. इसके बाद पीड़िता ने पुलिस को जो आपबीती बताई उसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए.

पीड़िता के अनुसार, उसके ही गांव का रहने वाला मोहित श्रीवास ने अपने साथियों अंकित श्रीवास और हल्लू राजपूत सहित आधा दर्जन आरोपियों के साथ प्रयागराज में बंधक बनाकर रखा था.

पीड़िता ने क्या कहा?

इसके अलावा, पीड़िता ने पुलिस को बताया कि इस दौरान उसे हर दो घंटे में नशीले इंजेक्शन दिए जाते थे और मोहित ने उसके साथ गैंगरेप किया. जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसे सिगरेट से जलाया और चाकू से हमला किया. उन्होंने उसके भाई की तस्वीरें दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी दी और मोहित ने जबरन उसके साथ शादी कर ली.

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सीएम योगी से लगाई न्याय की गुहार

पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि दोषियों को मौत की सजा दी जाए. इस भयानक घटना के खुलासे से पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया है. पीड़िता का फिलहाल अस्पताल में उपचार जारी है, वो अभी भी दहशत से कांप रही है. घटना की गंभीरता को देखते हुए अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेर लिया है.

कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने क्या कहा?

कांग्रेस के प्रदेश सचिव ब्रजराज सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए पार्टी स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रही है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी फोन पर पीड़िता से बात की है. इस बीच, कांग्रेस के प्रदेश सचिव ब्रजराज सिंह ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने, साथ ही पीड़िता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है. इसके अलावा, उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी का एक प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही पीड़िता से मिलने के लिए महोबा का दौरा करेगा.

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इसके अलावा, फिलहाल गंभीर रूप से बीमार और डरी हुई छात्रा को पुलिस सुरक्षा में महोबा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की एक टीम सक्रिय रूप से उसकी देखभाल कर रही है. अस्पताल के आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी ने पुष्टि की कि छात्र की एमएलसी जांच पूरी हो गई है.