Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: महोबा में नीट छात्रा ने युवक पर लगाया था अपहरण-रेप का आरोप; उसी से कर चुकी है शादी, मांग में सिंदूर भरवाने के बाद…

UP Crime: महोबा में नीट छात्रा ने युवक पर लगाया था अपहरण-रेप का आरोप; उसी से कर चुकी है शादी, मांग में सिंदूर भरवाने के बाद…

Mahoba NEET Student Marriage Video: पंडित के पूछने पर नीट छात्रा ने किडनैपिंग या किसी भी दबाव से साफ इनकार किया. छात्रा कह रही है कि परिवार वाले शादी के खिलाफ थे, इसलिए अपनी मर्जी से कदम उठाया. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है.

By: Hasnain Alam | Last Updated: May 20, 2026 10:59:21 AM IST

महोबा नीट छात्रा अपहरण-रेप केस
महोबा नीट छात्रा अपहरण-रेप केस


Mahoba NEET Student Marriage Video: उत्तर प्रदेश के महोबा में लापता हुई नीट छात्रा के मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है. उसकी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सबसे हैरान करने वाली ये है कि बरामदगी के बाद जिस युवक पर उसने रेप का आरोप लगाया था, उसी को वरमाला पहनाती दिख रही है. उसने ​प्रयागराज में वैदिक मंत्रों के बीच युवक मोहित के साथ शादी रचाई.

यही नहीं वीडियो में वह खुद की मर्जी से शादी का दावा करते दिख रही. इस दौरान पंडित के पूछने पर छात्रा ने किडनैपिंग या किसी भी दबाव से साफ इनकार किया. छात्रा कह रही है कि परिवार वाले शादी के खिलाफ थे, इसलिए अपनी मर्जी से कदम उठाया. ​आर्य संस्कार समाज प्रयागराज का मैरिज सर्टिफिकेट भी सामने आया, जिसमें दोनों के हस्ताक्षर मौजूद हैं.

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भाई और परिवार से मिलने के बाद बदल लिया था बयान

छात्रा ने ​16 मई को बरामदगी के समय पति के साथ रहने की बात कही थी. हालांकि, बाद में भाई और परिवार से मिलते ही बयान बदल लिया था. युवक मोहित व उसके साथियों पर किडनैपिंग और रेप का केस दर्ज करा दिया.

गौरतलब है कि ​महोबा शहर कोतवाली इलाके से बीते 30 अप्रैल को नीट की छात्रा लापता हुई थी. मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली इस छात्रा ने बरामद होने के बाद जिस युवक पर अपहरण और रेप के गंभीर आरोप लगाए थे. 

अब उसी युवक के साथ उसकी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. छात्रा युवक मोहित को वरमाला पहनाती और मांग में सिंदूर भरवाती नजर आ रही है. वीडियो में दोनों आपस में बातचीत करते हंसते नजर आ रहे हैं.

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पुलिस ने पूरे मामले पर क्या बताया?

महोबा अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि एमपी के छतरपुर जिले में रहने वाली एक महिला द्वारा बेटी के अपहरण होने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कराया गया था. टीमों का गठन करते हुए अपहृत छात्रा को बरामद करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था. न्यायालय में बयान के बाद युवती को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है.

उन्होंने बताया कि तीन नामजद अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है. प्रकरण में कुछ नए तथ्य सामने आए हैं. इसमें दोनों यानी अपह्रत युवती और अभियुक्त मोहित द्वारा शादी के तथ्य दर्शाए जा रहे हैं. युवती और अभियुक्त युवक द्वारा रिट याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई है. दोनों की ओर से सुरक्षा की मांग की गई है. विधिक कार्रवाई जारी है.

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Tags: Mahoba NewsUP News
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