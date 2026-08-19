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Mahoba Student Protest: महोबा में Gen Alpha ने खराब सड़क के खिलाफ खोला मोर्चा; पुलिस ने लात मार की बदसलूकी

Mahoba Gen Alpha Protest: महोबा में बुधवार को झांसी-मिर्जापुर हाईवे पर उस समय हंगामा हो गया, जब रायपुरा कलां गांव के स्कूली बच्चों ने खराब सड़क और पानी भरने से परेशान होकर सड़क जाम कर दी.

By: Shristi S | Published: August 19, 2026 8:09:54 PM IST

महोबा में Gen Alpha ने खराब सड़क के खिलाफ खोला मोर्चा
महोबा में Gen Alpha ने खराब सड़क के खिलाफ खोला मोर्चा


UP Gen Alpha Student Protest: उत्तर प्रदेश के महोबा में बुधवार को झांसी-मिर्जापुर हाईवे पर उस समय हंगामा हो गया, जब रायपुरा कलां गांव के स्कूली बच्चों ने खराब सड़क और पानी भरने से परेशान होकर सड़क जाम कर दी.

भारी बारिश के बीच करीब तीन घंटे तक चले जाम की वजह से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. बच्चों का आरोप है कि मिल संचालकों की मनमानी और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा.

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स्कूली बच्चों ने लकड़ी और पत्थर रखकर सड़क जाम कर दी

हालात इतने खराब हैं कि ई-रिक्शा और ऑटो-रिक्शा अक्सर पलट जाते हैं, जिससे कई बच्चे घायल हो रहे हैं. स्टूडेंट्स का आरोप है कि इस रास्ते पर कई दाल मिलें चलती हैं. इन मिलों से बड़े, ओवरलोडेड ट्रकों की आवाजाही और मिलों से निकलने वाले गंदे पानी के बहाव ने सड़क को पूरी तरह से खराब कर दिया है. जब बच्चे या गांव वाले विरोध करते हैं, तो मिल संचालक उन्हें धमकाते हैं.

अधिकारियों से बार-बार शिकायत करने के बाद बच्चों का सब्र जवाब दे गया. रायपुरा, मझलवारा, बनियातला और महानपुरा को जोड़ने वाली सड़क की खराब हालत से गुस्साए स्कूली बच्चों ने झांसी-मिर्जापुर हाईवे पर लकड़ी और पत्थर रखकर पूरी तरह से जाम लगा दिया.

हंगामे की सूचना मिलने पर शहर कोतवाल और तहसीलदार अभिषेक मिश्रा मौके पर पहुंचे. हालांकि, आरोप है कि पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाने के बजाय बच्चों पर बल प्रयोग किया. जब छात्राओं ने ह्यूमन चेन बनाकर विरोध किया, तो उन्हें उनके माता-पिता पर कार्रवाई और लाठीचार्ज की धमकी दी गई.

जाम खुलवाने के लिए पुलिस ने बच्चों को घसीटा

मौके पर पहुंची पुलिस पर आरोप है कि उसने बच्चों के साथ बुरा बर्ताव किया और जाम खुलवाने के लिए उन्हें घसीटा और लात तक मारी. Gen Alpha को अपनी बुनियादी मांग के लिए भारी बारिश में सड़क पर बैठना पड़ा. रायपुरा कलां गांव को जोड़ने वाली करीब तीन किलोमीटर लंबी सड़क पूरी तरह गड्ढों से भरी हुई है. जगह-जगह पानी भरने और खुदाई की वजह से बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है.

स्टूडेंट्स का कहना है कि सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन जलभराव और टूटी सड़कों के कारण बच्चे स्कूल देर से पहुंचते हैं. पुलिस के बल प्रयोग और बदतमीजी से स्टूडेंट्स में गहरा गुस्सा था. मौके पर पहुंचे तहसीलदार अभिषेक मिश्रा ने मामले को संबंधित विभाग तक पहुंचाया और उन्हें जल्द सड़क की मरम्मत का आश्वासन दिया, जिसके बाद ही ट्रैफिक बहाल हुआ.

Tags: home-hero-pos-2Mahoba Newsstudent protestuttar pradesh
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