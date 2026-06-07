Home > उत्तर प्रदेश > एक हाथ पत्नी की कब्र पर, दूसरा बेटे की… बीच में मिला कैंसर पीड़ित शख्स का शव; कैसे 11 दिन में उजड़ गया हंसता खेलता परिवार?

एक हाथ पत्नी की कब्र पर, दूसरा बेटे की… बीच में मिला कैंसर पीड़ित शख्स का शव; कैसे 11 दिन में उजड़ गया हंसता खेलता परिवार?

Mahoba Emotional Story: महोबा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जिसने सभी की आंखों में आंसू ला दिए हैं. चरखारी कस्बे के एक कब्रिस्तान में 40 साल के सुभान अहमद का शव उनकी पत्नी और छह साल के बेटे की कब्रों के बीच पड़ा मिला.

By: Shristi S | Published: June 7, 2026 7:08:29 PM IST

महोबा में कैसे 11 दिन में उजड़ गया हंसता खेलता परिवार
महोबा में कैसे 11 दिन में उजड़ गया हंसता खेलता परिवार


Mahoba Tragic Story: यूपी के महोबा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जिसने सभी की आंखों में आंसू ला दिए हैं. चरखारी कस्बे के एक कब्रिस्तान में 40 साल के सुभान अहमद का शव उनकी पत्नी और छह साल के बेटे की कब्रों के बीच पड़ा मिला.

सबसे दुखद दृश्य यह था कि सुभान का एक हाथ अपनी पत्नी की कब्र पर और दूसरा अपने बेटे की कब्र पर था. इस दृश्य को देखकर हर किसी की आंखें भर आईं. सिर्फ़ 11 दिनों के भीतर एक ही परिवार में तीन मौतों ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है.

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कैसे मात्र 11 दिन के अंदर पूरे परिवार का दर्दनाक अंत हुआ?

मूल रूप से मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के हरपालपुर इलाके के रहने वाले सुभान अहमद मुंह के कैंसर से पीड़ित थे. वह अपनी पत्नी रज़िया खातून और चार बच्चों के साथ महोबा में रहते थे. 25 मई को परिवार पर एक ऐसा दुखद हादसा हुआ जिससे वे कभी उबर नहीं पाए.

रिश्तेदारों के अनुसार, यह दुखद सिलसिला तब शुरू हुआ जब छह साल के हसनैन की तबीयत अचानक उल्टी और दस्त के कारण बिगड़ गई; अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई. उसकी मां रज़िया खातून अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकीं. उनकी तबीयत भी बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मां और बेटे को चरखारी में ईदगाह के पास कब्रिस्तान में अगल-बगल दफनाया गया.

कब्रिस्तान पहुंचने पर समाने आया दर्दनाक मंजर

पत्नी और बेटे की मौत के बाद सुभान पूरी तरह टूट चुके थे. वह अपने ससुराल में अपने बाकी तीन बच्चों के साथ रह रहे थे. हर सुबह वह अपनी पत्नी और बेटे की कब्रों पर दुआ (फातिहा) पढ़ने के लिए कब्रिस्तान जाते थे. शुक्रवार को भी वह दुआ पढ़ने की बात कहकर घर से निकले, लेकिन कई घंटों बाद भी वापस नहीं लौटे. जब परिवार के लोग उन्हें खोजने कब्रिस्तान पहुंचे, तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह गए सुभान अपनी पत्नी और बेटे की कब्रों के बीच मृत पड़े थे. परिवार वालों का कहना है कि पत्नी और बेटे की मौत के बाद से ही वह गहरे सदमे में थे और रोज़ाना कब्रिस्तान जाते थे.

पति को भी पत्नी के पास कब्र में दफना दिया गया

सुभान के साले सलीम के अनुसार, उसके पैर पर कीड़े के काटने जैसा निशान देखा गया; इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पोस्टमार्टम कराने का अनुरोध किया गया. वहीं, चरखारी स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सुभान लंबे समय से मुंह के कैंसर से पीड़ित था और उसकी हालत गंभीर थी. पोस्टमार्टम के बाद, शुक्रवार शाम को सुभान को उसकी पत्नी की कब्र के पास दफना दिया गया. पति, पत्नी और बेटे की सिर्फ़ 11 दिनों के भीतर हुई मौतों से परिवार पूरी तरह टूट गया है. अब उनके तीन छोटे बच्चे माता-पिता की देखरेख के बिना रह गए हैं. 

Tags: Mahoba Newsuttar pradesh
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