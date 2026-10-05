UP Crime: ‘संबंध नहीं बनेंगे!’… शादी के बाद, नई-नवेली दुल्हन से इंजीनियर पति ने की ऐसी डिमांड, अब पूरा परिवार खाएगा जेल की हवा!

UP Crime: सात फेरों के पवित्र बंधन और सात जन्मों के वादों पर जब पैसों की हवस हावी हो जाए, तो रिश्ता कैसे दम तोड़ देता है, इसकी एक दर्दनाक बानगी महोबा में देखने को मिली. हैदराबाद की बड़ी कंपनी में हाई-सैलरी इंजीनियर पति ने अपनी नई-नवेली दुल्हन स्वाती के सामने एक खौफनाक शर्त रख दी- ‘दस लाख रुपये और लेकर आओ, तभी शादी निभाऊंगा और दांपत्य संबंध बनाऊंगा.’ इस क्रूरता ने साबित कर दिया कि कैसे कुछ लोग रिश्तों से ज्यादा दौलत को अहमियत देते हैं.

सात फेरों के तुरंत बाद दहेज का टॉर्चर

स्वाती की शादी इसी साल 5 फरवरी 2026 को बड़े अरमानों के साथ लखनऊ के रहने वाले इंजीनियर निहाल गुप्ता से हुई थी. पिता ने हैसियत से बढ़कर 8 लाख कैश और 10 लाख की ज्वेलरी दी थी. लेकिन हैदराबाद की क्वालकॉम कंपनी में 1.80 लाख महीने कमाने वाले निहाल और उसके परिवार की भूख इतने से नहीं मिटी. ससुराल पहुंचते ही प्यार की जगह स्वाती को दहेज के ताने मिलने लगे.

पत्नी से मारपीट, सामने रख दी बेहद शर्मनाक शर्त

पति निहाल ने अपनी पत्नी के सामने गंदी शर्त रख दी कि जब तक वह मायके से 10 लाख रुपये और नहीं लाएगी, तब तक वह उसे अपनी पत्नी नहीं मानेगा और न ही उसके साथ दांपत्य संबंध बनाएगा. जब स्वाती ने इस अमानवीय शर्त का विरोध किया, तो ससुर प्रमोद, सास अंजू और पति ने मिलकर उसे बेरहमी से पीटा, सारे गहने छीन लिए और 26 फरवरी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया.

पंचायत से लगा चुकी गुहार, थाने तक पहुंची बात

बेटी की इस बर्बादी को देख मायके वालों ने पंचायत बुलाई और मामले को सुलझाने की लाख कोशिश की, लेकिन ससुराल वाले अपनी जिद पर अड़े रहे. उन्होंने धमकी दी कि पैसे नहीं मिले तो वे दूसरी शादी कर लेंगे. आखिरकार, तंग आकर स्वाती ने महिला थाने का दरवाजा खटखटाया, जहां पुलिस ने इंजीनियर पति समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

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