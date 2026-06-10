कौन थे महेंद्र सिंह भाटी? यूपी के वो भावी सीएम, जिन्हें AK-47 की गोलियों से किया गया छलनी; क्या सचमुच उनके ही शिष्य ने ली थी जान?

Mahendra Singh Bhati Murder Case: यूपी के गौतमबुद्ध नगर दादरी में 13 सितबंर 1992 एक साधारण दिन की तरह था. तबही ही शाम करीब 6 बजे की आसपास उस वक्त के तत्कालीन विधायक महेंद्र सिंह भाटी के पास उनके घर पर एक फोन आया. बातचीत के तुरंत बाद उन्होंने अपने सहयोगी उदय प्रकाश आर्य से नोएडा चलने के लिए कहा. इसके कुछ ही देर बाद, विधायक महेंद्र भाटी, उदय और उनके सुरक्षा गार्ड कौशिक, देवेंद्र की चलाई जा रही कार में निकल पड़े. रास्ते में, भांगेल रोड पर एक रेलवे क्रॉसिंग पर कार रोकी गई. जब क्रॉसिंग खुली, तो दूसरी तरफ़ दो कारें दिखाई दीं जिनके दरवाज़े खुले हुए थे.

खुले दरवाज़े देखकर कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए विधायक ने प्रतिक्रिया देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें खुद को बचाने का समय नहीं मिला. आगे खड़ी कारों से हमलावर निकले और उन्होंने विधायक की गाड़ी को निशाना बनाकर गोलीबारी शुरू कर दी. इस अचानक हुए हमले में विधायक महेंद्र और उदय दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. गनमैन कौशिक गोलीबारी में घायल हो गया, जबकि ड्राइवर देवेंद्र अपनी जान बचाने में कामयाब रहा. हमले में AK-47 राइफ़लों का इस्तेमाल किया गया था.

कौन थे विधायक महेंद्र सिंह भाटी?

तीन बार विधायक रहे महेंद्र सिंह भाटी की गिनती 1980 और 1990 के दशक में पश्चिमी यूपी के प्रमुख नेताओं में होती थी. यह वह दौर था जब नोएडा का तेज़ी से विकास हो रहा था. किसानों के बीच उनकी बहुत लोकप्रियता थी और जमीन अधिग्रहण आंदोलन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी. इस आंदोलन का फ़ायदा उठाते हुए, उन्होंने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लग रही फ़ैक्टरियों में हज़ारों युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित किया. उनके इस कार्य से लोग महेंद्र को एक भावी मुख्यमंत्री यानी की राज्य के अगले सीएम के तौर पर देखते थे.

उस समय यूपी में दो बड़े गुर्जर नेता थे: राजेश पायलट और महेंद्र सिंह भाटी. जहां राजेश पायलट दिल्ली में कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय थे, वहीं महेंद्र सिंह भाटी यूपी में खेती-किसानी से जुड़े मुद्दों और राष्ट्रीय लोक दल की राजनीति में गहराई से शामिल थे. उन्हें चौधरी अजित सिंह का करीबी सहयोगी माना जाता था और वे विश्वनाथ प्रताप सिंह, शरद यादव और राम विलास पासवान के भी करीबी साथी थे.

कौन-कौन से लोग विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड में थे शामिल?

MLA महेंद्र भाटी की हत्या के आरोपियों में बुलंदशहर के MLA धर्मपाल यादव (उर्फ़ DP यादव), कुख्यात अपराधी पाल सिंह (उर्फ़ लकड़पाला), करण यादव, तेजपाल भाटी (गाज़ियाबाद BJP ज़िला अध्यक्ष प्रवीण भाटी के पिता) और प्रवीण के भाई प्रनीत भाटी के साथ-साथ तीन अन्य लोग शामिल थे. महेंद्र, DP यादव के राजनीतिक गुरु थे.

जब डीपी यादव और महेंद्र भाटी की हुई दोस्ती

पूर्व DGP बृजलाल बताते हैं कि नोएडा के सरफ़ाबाद गांव के रहने वाले धर्मपाल यादव उर्फ़ DP यादव शुरुआत में दूध का कारोबार करते थे. धीरे-धीरे, वे शराब के धंधे में आ गए. इस दौरान गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद में जहरीली शराब से जुड़ी घटनाएं हुईं और इन मामलों में DP यादव का नाम सामने आया. जैसे-जैसे उनकी दौलत बढ़ी, DP को राजनीतिक संरक्षण की जरूरत महसूस हुई. नतीजतन, वे इलाके के सबसे प्रभावशाली नेता और दादरी के MLA महेंद्र सिंह भाटी के साथ जुड़ने लगे. जल्द ही, दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई.

उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि 1988 में भाटी ने DP यादव को बिसरख का ब्लॉक प्रमुख बनने में मदद की. इसके बाद, DP यादव महेंद्र को अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे. 1989 के विधानसभा चुनावों में, महेंद्र ने DP यादव के लिए बुलंदशहर सीट से जनता दल का टिकट हासिल किया और उन्हें MLA बनने में मदद की, जबकि वे खुद दादरी सीट से जीतकर दूसरी बार विधानसभा पहुंचे.

बदलते गठबंधन

यह वह दौर था जब देश का राजनीतिक माहौल तेज़ी से बदल रहा था. लोकसभा और यूपी विधानसभा के चुनाव लगभग एक ही समय पर हुए थे. जनता दल के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह (वीपी सिंह) 2 दिसंबर 1989 को प्रधानमंत्री बने. ठीक तीन दिन बाद, 5 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह यादव पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री चुने गए. हालांकि, वीपी सिंह चाहते थे कि चौधरी अजीत सिंह मुख्यमंत्री बनें. एक साल से भी कम समय बाद, नवंबर 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई. फिर भी, यूपी में मुलायम की सरकार सुरक्षित रही; इसका कारण यह था कि मुलायम ने अपनी रणनीति बदली और खुद को चंद्रशेखर के साथ जोड़ लिया.

दिल्ली में, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने. यूपी में, मुलायम कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री पद पर बने रहे. इसके बाद, मुलायम और अजीत सिंह के बीच मतभेद पैदा हो गए. साथ ही, महेंद्र सिंह भाटी और डीपी यादव के रास्ते अलग हो गए; महेंद्र अजीत सिंह के प्रति वफादार रहे, जबकि डीपी यादव ने पाला बदलकर मुलायम का साथ पकड़ लिया.

गैंग वॉर की शुरुआत

यह वह समय था जब पश्चिमी यूपी में खासकर नोएडा और गाजियाबाद इलाकों में महेंद्र फौजी और सतवीर गुर्जर के गिरोहों के बीच गैंग वॉर चल रहा था. वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र देवा के अनुसार, महेंद्र भाटी से अलग होने के बाद, डीपी यादव ने महेंद्र फौजी के साथ करीबी रिश्ते बना लिए, जबकि सतवीर गुर्जर ने विधायक महेंद्र भाटी का साथ दिया. मुलायम के साथ जुड़ने से डीपी यादव का रसूख बढ़ा और उन्हें मुलायम की कैबिनेट में मंत्री पद मिला. हालांकि, दादरी में अभी भी महेंद्र का दबदबा था, जबकि डीपी यादव पूरे इलाके पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे, इस बात से महेंद्र अच्छी तरह वाकिफ थे.

1991 के विधानसभा चुनावों में, महेंद्र ने बुलंदशहर में डीपी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पटवारी गांव के प्रकाश पहलवान को जनता दल के टिकट पर मैदान में उतारा. इस चुनाव में काफी हिंसा हुई, लेकिन DP यादव जीते और महेंद्र तीसरी बार दादरी से MLA चुने गए. चुनाव के कुछ समय बाद, अप्रैल 1991 में, महेंद्र के छोटे भाई राजवीर सिंह भाटी की दादरी रेलवे रोड पर हत्या कर दी गई. इस हत्या के मामले में महेंद्र फौजी और DP यादव के साले परमानंद यादव के नाम सामने आए. इसके बाद, फरवरी 1992 में, गाजियाबाद के BJP ज़िला अध्यक्ष प्रवीण भाटी की बरौला में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. उनके परिवार को शक था कि महेंद्र ने दुर्घटना का नाटक करके प्रवीण की हत्या करवाई थी. इसके बाद, प्रवीण का परिवार DP यादव के करीब आ गया.

हाई कोर्ट से बरी होना

MLA महेंद्र की हत्या के मामले पर वापस लौटते हैं तत्कालीन राज्य सरकार की सिफारिश पर अगस्त 1993 में इस हत्या की जांच CBI को सौंप दी गई. CBI ने DP यादव समेत सभी आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और मुकदमा शुरू हुआ. साल 2000 में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, केस को देहरादून की CBI कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया; ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आशंका थी कि अगर उत्तर प्रदेश में मुकदमा चला, तो DP यादव अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके सज़ा से बच सकते हैं. मुकदमे की कार्यवाही के दौरान, चार आरोपियों की मौत हो गई.

फरवरी 2015 में, एक विशेष CBI कोर्ट ने DP यादव समेत चार लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई. जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा, तो देहरादून हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी के कारण नवंबर 2021 में DP यादव, करण यादव और लकड़पाला को बरी कर दिया. दिसंबर 2021 में, कोर्ट ने चौथे आरोपी प्रनीत भाटी को भी बरी कर दिया.