ताजा हवा खाने… शराब पीकर  11,000 वोल्ट के बिजली पर चढ़ सो गया युवक; नीचे उतारने में छूटे पुलिस के पसीने

Maharajganj Electricity Pole Incident: उत्तर प्रदेश के महराजगंज में मंगलवार शाम को भिटौली थाना क्षेत्र के परसा खुर्द गांव में नशे में धुत एक युवक ताजा हवा खाने की चाह में 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ इलाके में सनसनी मचा दी.

खंभे पर चढ़ने के बाद वह तारों के पास लटक गया, जिससे मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, परसा खुर्द का एक युवक शराब के नशे में गांव के बाहर खलिहान में लगे 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ गया. यह देख आस-पास के लोगों की भीड़ जमा हो गई. इसके बाद किसी ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर भिटौली पुलिस मौके पर पहुंची. एहतियात के तौर पर पुलिस ने तुरंत भिटौली सबस्टेशन को सूचना दी. बिजली सप्लाई बाधित होने के कारण कोई हादसा नहीं हुआ.

युवक को नीचे उतराने में लगी काफी मशक्कत

बताया जा रहा है कि काफी समझाने-बुझाने और मशक्कत के बाद युवक खंभे से नीचे उतरने को तैयार हुआ. उसके सुरक्षित नीचे उतरने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली. करीब 40 मिनट तक हंगामा चलता रहा. जब पुलिस ने युवक से पूछा कि वह खंभे पर क्यों चढ़ा था, तो वह बता नहीं पाया. गांव वालों ने बताया कि वह अक्सर ऐसी हरकतें करता है. भिटोली SHO सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि खंभे पर चढ़ा युवक नशे में था. उसे बहला-फुसलाकर सुरक्षित नीचे उतारा गया और बाद में उसके परिवार को सौंप दिया गया.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

UP- महाराजगंज में एक शराबी को जमीन पर ताजा हवा नही मिल पा रही थी. वह बिजली के पोल पर चढ़ा और 11000 बोल्ट की हाईटेंशन लाइन पर जाकर लेट गया. कई घंटे आराम फरमाने के बाद होश आया तो नीचे कई अफसर उससे जमीन पर आने की गुहार कर रहे थे. पूरे कार्यक्रम के दौरान बिजली की सप्लाई बंद रखी गयी. pic.twitter.com/yuxhouqRGX — Narendra Pratap (@hindipatrakar) June 24, 2026

इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग युवक की हरकत को बेहद खतरनाक बताते हुए इसे लापरवाही का उदाहरण बता रहे हैं. वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिजली के खंभों और हाईटेंशन लाइनों से दूर रहें तथा किसी भी स्थिति में ऐसे जोखिम भरे कदम न उठाएं.