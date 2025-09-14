Maharajganj Wife Lover Murder Case: पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की साज़िश, बेरहमी से उतारा पति को मृत्यु के घाट
Maharajganj Wife Lover Murder Case: पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की साज़िश, बेरहमी से उतारा पति को मृत्यु के घाट

Love Marriage Turns Murder UP: शनिवार को यूपी के महराजगंज से हत्या का मामला सामने आया, जिसमे पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का खून कर दिया. उसके बाद बॉडी को दूर ले जाकर फेंक दिया. पढ़ें पूरी जानकारी.

By: Sharim Ansari | Published: September 14, 2025 9:00:18 PM IST

Maharajganj Nageshwar Murder
Maharajganj Nageshwar Murder

Nagaeshwar Rauniyar Murder Maharajganj: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से मामला सामने आया है, जहां एक औरत ने प्रेमी की सहायता से अपने पति को मृत्यु के घाट उतार दिया. और इस हत्या को हादसा दिखाने के लिए बॉडी को घटनास्थल से 25 किलोमीटर दूर सिंदुरिया निचलौल मार्ग पर फेंक दिया. पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और जेल भेजने की तैयारी हो रही है.

दरअसल, शनिवार की सुबह राजाबारी गांव के 26 वर्षीय नागेश्वर रौनियार नाम के युवक का शव निचलौल-सिंदुरिया मार्ग पर मिलने से सनसनी फैल गई. नागेश्वर के पिता केशव राज ने पुलिस को बताया कि नागेश्वर रौनियार शुक्रवार शाम करीब 4 बजे अपनी मोटरसाइकिल से घर से निकला था और उसके बाद वह घर नहीं लौटा. सुबह उसकी बॉडी मिलने की जानकारी मिली.

उन्होंने बताया, बहू का गांव के ही जितेंद्र से बात-चीत है, दोनों ने मिलकर हत्या की और इसको दुर्घटना दिखाने के लिए बॉडी को सड़क पर फेंक दिया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दोनों को हिरासत में ले लिया है, और पूछताछ करने पर दोनों ने राज़ उगल दिया.

शाहजहांपुर में एक ऐसा दर्दनाक हादसा, जिसे पढ़कर कांप जाएगी आपकी रूह.

दोनों ने बेरहमी से की हत्या

पुलिस से हुई पूछताछ में दोनों ने खुल कर बताया. पत्नी ने बताया की वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन नागेश्वर पत्नी (नेहा) को नहीं छोड़ना चाहता था. वह अपना नंबर बदल-बदल कर उसे परेशान करता था और जीतेन्द्र के घर जाकर शिकायत करता था. इन सब बातों से तंग आकर उन्होंने नागेश्वर से पीछा छुड़ाने के लिए यह कदम उठाया. 

साज़िश के तहत बुलाया फिर पिलाई शराब

पत्नी नेहा ने नागेश्वर को कोतवाली थाना क्षेत्र के बिस्मिल नगर बुलाया और साज़िश के तहत पहले उसे शराब पिलाई. खुद बीयर पी और दोनों सो गए. जब पति सो गया, तो नेहा ने अपने दुपट्टे से पति के पैर बाँध दिए और बाहर पहले से इंतज़ार कर रहे अपने प्रेमी को अंदर बुलाकर दोनों ने मिलकर उसका क़त्ल कर दिया. पत्नी नेहा ने उसका गला घोंट दिया और उसका प्रेमी जितेंद्र उस पर बार-बार वार करता रहा. जिसके बाद नागेश्वर की मृत्यु हो गई. लगातार वार से नागेश्वर के मुँह से खून निकल रहा था. शक से बचने के लिए दोनों ने पहले नागेश्वर के सारे कपड़े उतारकर उसे नहलाया और फिर उसे बाइक पर बिठाकर घटनास्थल से 25 किलोमीटर दूर ले जाकर बॉडी को फेंक दिया.

दोनों के बीच हुआ था प्रेम विवाह

नागेश्वर और नेहा ने प्रेम विवाह किया था. नागेश्वर अक्सर काम के सिलसिले में नेपाल जाता रहता था जिससे उसकी नेहा से करीबी बढ़ गईं. नागेश्वर की शादी नेपाल के नवलपरासी ज़िले के गोपालपुर से निवासी नेहा से छह साल पहले हुई थी. दोनों का एक बेटा आद्विक है.

पूछताछ में नेहा ने बताया कि वो एक साल से पास के ही गांव में रहने वाले जितेंद्र के साथ संबंध में थी. नागेश्वर ने जब इस रिश्ते का विरोध किया तो नेहा अपने बेटे के साथ महाराजगंज शहर में जितेंद्र के साथ किराए के मकान में रहने लगी. नागेश्वर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह घर लौटने को तैयार नहीं थी.

पति के जेल में रहने के कारण बढ़ी नज़दीकियां 

जितेंद्र, नेहा की ज़िंदगी में तब आया जब नागेश्वर जेल गया. नागेश्वर को अवैध धंधे में शामिल होने के कारण एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया था. नागेश्वर, जितेंद्र के साथ काम करता था, जिसके बाद जितेंद्र की नेहा से नज़दीकियाँ बढ़ गईं और जितेंद्र, नेहा से प्यार करने लगा. जब नागेश्वर जेल से छूटा, और उसे इस बात का पता चला तो उसने विरोध किया. लेकिन तब तक नेहा और जितेंद्र के बीच मामला आगे बढ़ चुका था और नेहा अब नागेश्वर के साथ नहीं रहना चाहती थी. पुलिस ने उनके मामले में समझौता कराने की भी कोशिश की, लेकिन पति-पत्नी के बीच मामला बिगड़ने लगा और नेहा घर से अलग रहने लगी.

पहले की मारपीट, फिर उस्तरे से काटे बाल, पत्नी ने सुनाई अपनी दर्द भरी दास्तां

Maharajganj Wife Lover Murder Case: पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की साज़िश, बेरहमी से उतारा पति को मृत्यु के घाट

