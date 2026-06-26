UP Crime: महराजगंज में रात में लड़की के साथ कमरे में थे दो लड़के, घर वालों को चल गया पता, फिर लोगों ने…

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्रेमी जोड़े के साथ बंद कमरे में मारपीट की जा रही है. पूरा मामला सोनौली कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मीनगर टोला बैकुंठपुर का है. सूचना मिलने पर सोनौली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायल दो युवक को एंबुलेंस की मदद से सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां इलाज चल रहा है.

दूसरी तरफ घटना से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है, जिसे गांव के एक युवक की ओर से बनाए जाने की बात कही जा रही है. स्थानीय लोगों के अनुसार पूछताछ में पता चला कि युवती पिछले लगभग 15 दिनों से बैकुंठपुर में अपने रिश्तेदारों के यहां रह रही थी.

युवती को बुलाने गए थे दो युवक

बताया जा रहा है कि युवती की मां के कहने पर गांव के दो युवक उसे बुलाने गए थे. देर रात किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने दोनों युवकों की बुरी तरह पिटाई कर दी. मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. ये दोनों युवक समरधीरा के रहने वाले बताए गए हैं.

यूपी का महराजगंज आधी रात घर के अंदर एक कमरे में कथित प्रेमी जोड़ा था, घर वालों की भनक लगी तो लड़की के कमरे में पहुंचे, दोनों को पकड़ लिए। कमरा बंद करके लड़की और लड़के को जमकर पीटा, लड़की बार-बार लड़के को बचा रही थी लेकिन घर वालों ने लाठी डंडे और लात घूंसो से मारते रहे।… pic.twitter.com/da6lZocVVs — Ashish Paswan (@ashishpaswan0) June 26, 2026

खुद को बचाने की कोशिश करते दिख रहे हैं युवक

वायरल वीडियो में कुछ लोग कमरे के भीतर मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. वहीं घायल युवक खिड़की और जंगले के सहारे बाहर निकलकर खुद को बचाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.

पुलिस कर रही दोनों पक्षों से पूछताछ

फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो सहित सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच की जा रही है. मामले में दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.