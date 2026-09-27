Home > उत्तर प्रदेश > यूपी के Family Court में हैवान बना पति, पत्नी को बाल पकड़कर पटका, गला घोंटकर मारने की कोशिश; बहन-पिता में भी जड़े थप्पड़!

यूपी के Family Court में हैवान बना पति, पत्नी को बाल पकड़कर पटका, गला घोंटकर मारने की कोशिश; बहन-पिता में भी जड़े थप्पड़!

Maharajganj Family Court Wife Assault: महराजगंज फैमिली कोर्ट में भरण-पोषण केस की सुनवाई के बाद महिला पर उसके पति और साथियों ने हमला कर दिया. गला घोंटने की कोशिश और मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी की.

By: Kajal Jain | Published: September 27, 2026 2:10:27 PM IST

यूपी के Family Court में पत्नी पर टूट पड़ा पति, बाल पकड़कर घसीटा, गला घोंटा; बहन-पिता में भी जड़े थप्पज़, तमाशबीन बने रहे लोग!
यूपी के Family Court में पत्नी पर टूट पड़ा पति, बाल पकड़कर घसीटा, गला घोंटा; बहन-पिता में भी जड़े थप्पज़, तमाशबीन बने रहे लोग!


Maharajganj Family Court Wife Assault: उत्तर प्रदेश के महराजगंज से एक बेहद हैरान करने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां परिवार न्यायालय परिसर के अंदर ही एक महिला के साथ सरेआम मारपीट और गला घोंटकर जान से लेने की कोशिश की गई. महराजगंज जिला मुख्यालय स्थित फैमिली कोर्ट में 24 सितंबर को मेंटेनेंस केस (भरण-पोषण मामले) की सुनवाई के दौरान यह पूरी घटना घटी, जब पीड़िता प्रिया त्रिपाठी अपने पिता और बहन के साथ कोर्ट आई थीं. जैसे ही कोर्ट की कार्यवाही खत्म हुई और वे ग्राउंड फ्लोर के हॉल में पहुंचे, उनके पति मनीष कुमार मिश्रा ने अपने दो साथियों (प्रिंस मिश्रा और सतीश मिश्रा) के साथ मिलकर उन पर हमला बोल दिया. बीच-बचाव करने आए पिता और बहन के साथ भी मारपीट की गई. 

हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी और वकील तमाशा देखते रहे, और तभी एक बुजुर्ग ने आकर आरोपी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

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कोर्ट परिसर में पति द्वारा पत्नी के साथ मारपीट, गला घोंटने की कोशिश

महराजगंज के परिवार न्यायालय परिसर में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब मेंटेनेंस केस की सुनवाई के बाद बाहर निकली प्रिया त्रिपाठी पर उनके पति और अन्य लोगों ने हमला कर दिया. शिकायत के मुताबिक, समधिरिया चौराहा की रहने वाली प्रिया की शादी कोईलनाड के रहने वाले मनीष कुमार मिश्रा से हुई थी, और दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. 24 सितंबर को जब प्रिया के पिता लक्ष्मण प्रसाद की गवाही होनी थी, उसके बाद यह घटना हुई. आरोपियों ने प्रिया को बाल पकड़कर नीचे गिरा दिया और उनके साथ जमकर मारपीट की. इतना ही नहीं, उनका गला घोंटकर जान से मारने की कोशिश भी की गई, जिससे कोर्ट परिसर में भारी हंगामा मच गया.

बीच-बचाव करने आए परिवार पर हमला, पुलिस-वकीलों की चुप्पी

जब प्रिया त्रिपाठी की बहन प्रियंका और उनके पिता ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उनके साथ भी बदसलूकी और मारपीट की. इस पूरी घटना के दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी और वकील सिर्फ मूकदर्शक बनकर तमाशा देखते रहे. हालांकि, वायरल वीडियो में यह भी देखा गया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आगे आकर आरोपी को जोरदार थप्पड़ मारा. बाद में जब मामला ज्यादा बढ़ गया, तब कोर्ट परिसर में तैनात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया. जाते-जाते आरोपियों ने पीड़िता को केस वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी भी दी.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस की कार्रवाई

इस खौफनाक घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच हाथापाई और थप्पड़ चलते साफ देखे जा सकते हैं. वीडियो सामने आने के बाद महराजगंज कोतवाली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. कोतवाली थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता प्रिया त्रिपाठी की शिकायत और वीडियो साक्ष्य के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी जांच शुरू कर दी है.

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Tags: UP Crime
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