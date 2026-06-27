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कौन थे महंत संत रामदास? जिनका 85 साल की उम्र में हुआ निधन, पिछले 8 महीने से चल रहे थे बीमार

Mahant Sant Ramdas Passed Away: अयोध्या के मशहूर हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत संत रामदास का 85 साल की उम्र में निधन हो गया है. वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे. हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने एक्स पर इसकी जानकारी दी.

By: Sohail Rahman | Published: June 27, 2026 3:43:23 PM IST

हनुमानगढ़ी के महंत संत रामदास का हुआ निधन
हनुमानगढ़ी के महंत संत रामदास का हुआ निधन


Mahant Sant Ramdas Passed Away: अयोध्या के मशहूर हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत संत रामदास का 85 साल की उम्र में निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि वे कई दिनों से बीमार चल रहे थे. संत रामदास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी महंतों में से एक थे. उनके निधन से साधु-संतों और भक्तों में शोक की लहर दौड़ गई है. हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महंत संत रामदास के निधन की जानकारी दी.

अस्पताल की एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 श्री महंत संतराम दास जी महाराज पंचांग पट्टी उज्जैनिया हनुमानगढ़ी अयोध्या जी का गोलोकवास हो गया है. इसके अलावा, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे नया घाट के पास सरयू नदी के किनारे (कच्चा घाट) पर किया जाएगा.

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सीएम योगी ने जताया दुख

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री हनुमानगढ़ी, अयोध्या धाम के महंत संत रामदास के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि श्री अयोध्या धाम स्थित पावन हनुमानगढ़ी के पंचांग पट्टी उज्जैनिया के पूज्य महंत श्री संतराम दास जी महाराज का गोलोकगमन अत्यंत दुःखद है. उनका महाप्रयाण संत समाज एवं आध्यात्मिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. विनम्र श्रद्धांजलि. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं उनके समस्त शिष्यों व अनुयायियों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति!

यह भी पढ़ें – राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: चंपत राय संग इस्तीफा देने वाले डॉ. अनिल मिश्रा कौन हैं? जो प्राण प्रतिष्ठा में बने थे मुख्य यजमान

लंबे समय से चल रहे थे बीमार

बताया जा रहा है कि महंत संत रामदास हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से पीड़ित थे. वे पिछले आठ महीनों से इलाज करवा रहे थे और हाल ही में उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के बाद वे सिर्फ तीन दिन पहले ही अयोध्या लौटे थे. अब उनके निधन की खबर से सभी स्तब्ध हैं. महंत के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी है.

कौन थे महंत संत रामदास?

महंत संत रामदास अयोध्या स्थित विश्व प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी के प्रतिष्ठित और वरिष्ठ संत थे. वे पंचांग पट्टी उज्जैनिया हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए थे और हिंदू संत समाज के एक प्रमुख मार्गदर्शक माने जाते थे. संत रामदास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी महंतों में से एक थे.

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Tags: UP News
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