Home > उत्तर प्रदेश > Mahak Pari Umrah Video: क्या सुधर गई हैं महक-परी? अक्सर विवादों में रहने वालीं बहनें बुर्का-हिजाब पहन उमराह करने पहुंची मक्का-मदीना

Mahak Pari Umrah Video: क्या सुधर गई हैं महक-परी? अक्सर विवादों में रहने वालीं बहनें बुर्का-हिजाब पहन उमराह करने पहुंची मक्का-मदीना

Mahak Pari Umrah Video: उत्तर प्रदेश के संभल की रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहनें महक और परी इन दिनों सऊदी अरब के मक्का और मदीना में उमराह करने गई है. जिसके बाद लोगों द्वारा अटकलें लगाई जा रही है कि वो सुधर गई हैं. हालांकि, कुछ यूजर का कहना है कि ये दोनों कभी नहीं सुधरेगी. ये उनका पब्लिसिटी स्टंड हैं.

By: Sohail Rahman | Published: August 25, 2026 4:17:48 PM IST

महक-परी का उमराह वीडियो
महक-परी का उमराह वीडियो


Mahak Pari Umrah Video: उत्तर प्रदेश के संभल की रहने वालीं गालीबाज यूट्यूबर महक और परी के किस्से तो आपने जरूर सुने होंगे. जो अक्सर अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में रहती थी. इन दिनों जानकारी सामने आ रही है कि वो सऊदी अरब में उमराह करने गई है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा अटकलें लगाई जा रही है कि वो अपने पुराने सभी गुनाहों की माफी मांगते हुए सऊदी अरब के मक्का और मदीना में उमराह करने गईं हैं. उमराह से जुड़े कई वीडियो और फोटो उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए हैं.

हालांकि, सोशल मीडिया पर ही कुछ लोगों का कहना है कि ये कभी नहीं सुधरेगी. ये वापस आकर फिर वही गंद मचाएगी जो पहले मचाया करती थी. वहीं एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि इबादत कभी भी दिखाकर नहीं की जाती है. ये बस पब्लिसिटी और दिखावे के लिए कर रही है.

You Might Be Interested In

कौन हैं महक-परी?

महक और परि दोनों सगी बहन हैं. परी का असली नाम मेहरूल निशा है. दोनों संभल जिले के शहबाजपुर कलां गांव में रहती हैं. उनका परिवार बेहद निम्न वर्गीय है. उनके पिता परिवार का पालन पोषण करने के लिए परचून की दुकान चलाते हैं. महक और परी के बारे में जानकारी सामने आ रही है कि वो दोनों पहले घर पर ही चांदी का वर्क बनाने का काम करती थीं. लेकिन कुछ वक्त बाद दोनों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम की तरफ अपना रुख किया और एक अकाउंट बना लिया.



यह भी पढ़ें – Toxic Advance Booking: यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, ‘A’ सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद एडवांस बुकिंग में पार किया 40 करोड़…

अक्सर विवादों में रहती हैं दोनों

कभी पड़ोसियों की लड़ाई की वजह से भी दोनों बहनें सुर्खियों में रहीं थी. दरअसल, बताया जा रहा है कि महक और परी के यहां कुछ मेहमान आए थे. खाना खाकर मेहमान घर से बाहर निकले तो पड़ोसियों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई. महक और परी का मां ने बीच बचाव का प्रयास किया. लेकिन फिर भी मामला शांत नहीं हुआ. इसके बाद इस मामले में थाने में मामला भी दर्ज हुआ था.



इसके अलावा, महक और परी के खिलाफ अश्लील वीडियो बनाने के मामले में भी मामला दर्ज हो चुका है. तो वहीं महक और परी का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था. जिसमें दोनों बहनें 2 मौलानाओं को धमकी देते हुए नजर आ रही हैं. इसमें दोनों कहती हुई नजर आ रही थी कि 2 हाफिज कुछ ज्यादा ही भौंक रहे हैं. मौलाना का काम मस्जिद में नमाज पढ़ाना है. इंस्टाग्राम पर रील देखना नहीं. ऐसे कई किस्से महक और परी के नाम पर दर्ज हैं.

यह भी पढ़ें – Haiwaan Trailer: 18 साल बाद पर्दे पर लौटेगी सबसे खतरनाक जोड़ी, अक्षय कुमार बने ‘खूंखार साइकोपैथ’ तो ‘बंद आंखों’ से सैफ अली खान देंगे खौफनाक…

Tags: home-hero-pos-3Mahak pariUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मां के नक्शेकदम पर चलीं ये 10 बॉलीवुड एक्ट्रेस!

August 24, 2026

7 चमत्कारी हनुमान मंदिर: जहां पूरी होती है हर मनोकामना!

August 24, 2026

कौन हैं केजिया लिज मेजो?

August 24, 2026

इन स्मार्टफोन्स में मिलते हैं अच्छे सॉफ्टवेयर

August 23, 2026

दीपशिखा ने बताया कैसे कोयला में शूट हुआ बिना कपड़ों...

August 23, 2026

YRKKH फेम मोहिसन खान ने की सगाई

August 23, 2026
Mahak Pari Umrah Video: क्या सुधर गई हैं महक-परी? अक्सर विवादों में रहने वालीं बहनें बुर्का-हिजाब पहन उमराह करने पहुंची मक्का-मदीना

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mahak Pari Umrah Video: क्या सुधर गई हैं महक-परी? अक्सर विवादों में रहने वालीं बहनें बुर्का-हिजाब पहन उमराह करने पहुंची मक्का-मदीना
Mahak Pari Umrah Video: क्या सुधर गई हैं महक-परी? अक्सर विवादों में रहने वालीं बहनें बुर्का-हिजाब पहन उमराह करने पहुंची मक्का-मदीना
Mahak Pari Umrah Video: क्या सुधर गई हैं महक-परी? अक्सर विवादों में रहने वालीं बहनें बुर्का-हिजाब पहन उमराह करने पहुंची मक्का-मदीना
Mahak Pari Umrah Video: क्या सुधर गई हैं महक-परी? अक्सर विवादों में रहने वालीं बहनें बुर्का-हिजाब पहन उमराह करने पहुंची मक्का-मदीना