Mahak Pari Umrah Video: क्या सुधर गई हैं महक-परी? अक्सर विवादों में रहने वालीं बहनें बुर्का-हिजाब पहन उमराह करने पहुंची मक्का-मदीना

Mahak Pari Umrah Video: उत्तर प्रदेश के संभल की रहने वालीं गालीबाज यूट्यूबर महक और परी के किस्से तो आपने जरूर सुने होंगे. जो अक्सर अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में रहती थी. इन दिनों जानकारी सामने आ रही है कि वो सऊदी अरब में उमराह करने गई है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा अटकलें लगाई जा रही है कि वो अपने पुराने सभी गुनाहों की माफी मांगते हुए सऊदी अरब के मक्का और मदीना में उमराह करने गईं हैं. उमराह से जुड़े कई वीडियो और फोटो उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए हैं.

हालांकि, सोशल मीडिया पर ही कुछ लोगों का कहना है कि ये कभी नहीं सुधरेगी. ये वापस आकर फिर वही गंद मचाएगी जो पहले मचाया करती थी. वहीं एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि इबादत कभी भी दिखाकर नहीं की जाती है. ये बस पब्लिसिटी और दिखावे के लिए कर रही है.

कौन हैं महक-परी?

महक और परि दोनों सगी बहन हैं. परी का असली नाम मेहरूल निशा है. दोनों संभल जिले के शहबाजपुर कलां गांव में रहती हैं. उनका परिवार बेहद निम्न वर्गीय है. उनके पिता परिवार का पालन पोषण करने के लिए परचून की दुकान चलाते हैं. महक और परी के बारे में जानकारी सामने आ रही है कि वो दोनों पहले घर पर ही चांदी का वर्क बनाने का काम करती थीं. लेकिन कुछ वक्त बाद दोनों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम की तरफ अपना रुख किया और एक अकाउंट बना लिया.







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अक्सर विवादों में रहती हैं दोनों

कभी पड़ोसियों की लड़ाई की वजह से भी दोनों बहनें सुर्खियों में रहीं थी. दरअसल, बताया जा रहा है कि महक और परी के यहां कुछ मेहमान आए थे. खाना खाकर मेहमान घर से बाहर निकले तो पड़ोसियों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई. महक और परी का मां ने बीच बचाव का प्रयास किया. लेकिन फिर भी मामला शांत नहीं हुआ. इसके बाद इस मामले में थाने में मामला भी दर्ज हुआ था.







इसके अलावा, महक और परी के खिलाफ अश्लील वीडियो बनाने के मामले में भी मामला दर्ज हो चुका है. तो वहीं महक और परी का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था. जिसमें दोनों बहनें 2 मौलानाओं को धमकी देते हुए नजर आ रही हैं. इसमें दोनों कहती हुई नजर आ रही थी कि 2 हाफिज कुछ ज्यादा ही भौंक रहे हैं. मौलाना का काम मस्जिद में नमाज पढ़ाना है. इंस्टाग्राम पर रील देखना नहीं. ऐसे कई किस्से महक और परी के नाम पर दर्ज हैं.

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