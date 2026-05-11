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शादी के दो हफ्ते बाद खुली पत्नी की पोल, कर दिया बड़ा कांड, गुहार लगा रहा पीड़ित

उत्तर प्रदेश में मैनपुरी से एक मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहित युवक ने अपनी पत्नी के भागने का आरोप लगाया है. उसने कहा कि शादी के 15 दिन बाद पत्नी जेवर लेकर अपने प्रेमी के साथ फऱार हो गई है.

By: Deepika Pandey | Published: May 11, 2026 4:37:39 PM IST

मैनपुरी में लुटेरी दुल्हन
मैनपुरी में लुटेरी दुल्हन


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां शादी के 15 दिन बाद दुल्हन फरार हो गई. वो अपने साथ घर के सारे जेवर भी ले गई. पति ने आरोप लगाया है कि वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है. वो घर से लाखों रुपये के जेवर लेकर फरार हो गई है. पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. पुलिस ने शिकायतकर्ता की बताई बातों के आधार पर शिकायत दर्ज कर ली है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

कब हुई थी शादी?

जानकारी के अनुसार, ये मामला मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र के कुलीपुर गांव का है. यहां के निवासी जितेंद्र कुमार ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया, जिसमें उसने बताया कि उसकी शादी फर्रुखाबाद के कुंवरपुर लोथपुर निवासी आदेश की बेटी अचला से हुई थी. ये शादी 21 अप्रैल को संपन्न हुई थी. शादी के बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था लेकिन फिर अचानक पत्नी का व्यवहार बदलने लगा. 

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क्या है पूरा मामला?

उसने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों लगातार एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में थे. इसके बाद 8-9 मई की रात को अचला अचानक से गायब हो गई. परिवार वालों ने उसकी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली. इसी दौरान घर में सबको पता चला कि घर से सोने की चेन, कांदी की पायल, करधनी समेत तमाम जेवर भी गायब हैं.

नोएडा में रहता है अरुण

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि अचला का प्रेमी अरुण कुमार है, जो नोएडा की किसी कंपनी में काम करता है. उसने ही नोएडा में कहीं पर अचला को छुपाकर अपने पास रखा है. उसने अरुण के भाई-बहनों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन लोगों ने इस काम में उनका पूरा सहयोग किया है. उसने पुलिस को कुछ फोन नंबर भी सौंपे. उसका कहना है कि उसकी पत्नी अचला इन्हीं नंबरों पर अपने प्रेमी से बात करती थी. पीड़ित ने पुलिस से मांग की है कि वो पत्नी और अन्य आरोपियों का पता लगाएं. साथ ही जेवर भी वापस दिलाएं.

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