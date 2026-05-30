Bahu Sasur: ससुर ने नोंच डाला बदन लेकिन महिला दरोगा को भी नहीं मिल रहा इंसाफ; उठे सवाल- ‘ये कैसा सिस्टम’

Bahu Sasur Crime News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आपको अंदर से झंकझोर कर रख देगी, दरअसल, एक महिला सब-इंस्पेक्टर ने अपने ससुर पर उसके साथ घिनौनी हर कर करने का आरोप लगाया. सिर्फ यही नहीं बल्कि महिला ने सीधा-सीधा उन पर रेप का आरोप लगाया है. जानकारी के मुताबिक आरोप लगाया कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद, पुलिस FIR दर्ज करने में टालमटोल और देरी करती रही. बताया जा रहा है कि महिला लगातार चार दिनों तक पुलिस स्टेशन जाती रही, फिर भी पुलिस ने उसकी परेशानी पर कोई ध्यान नहीं दिया. इतना ही नहीं महिला का मेडिकल टेस्ट भी नहीं कराया गया.

नहीं सुन रहा कोई पीड़िता की गुहार

जानकारी के मुताबिक महिला सब-इंस्पेक्टर का कहना है कि वो पिछले चार दिनों से लखनऊ के पारा पुलिस स्टेशन और हंस खेड़ा पुलिस चौकी के चक्कर लगा रही है. उसने आरोप लगाया कि पुलिस उससे सबूत मांग रही है और केस दर्ज करने में काफी दिक्क्त दे रही है. पीड़िता ने जानकारी दी कि जब उसने हंस खेड़ा चौकी इंचार्ज के सामने अपनी शिकायत रखी, तो उन्होंने भी मदद करने से साफ मना कर दिया. यहॉँ तक की महिला को धमकी तक दी गई.

इतना ही नहीं पीड़िता का कहना है कि चौकी इंचार्ज ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, उसे धमकाया, और चेतावनी दी कि ऐसे उसकी नौकरी भी जा सकती है. अपना गुस्सा जाहिर करते हुए, महिला सब-इंस्पेक्टर ने कहा कि खुद पुलिस विभाग की कर्मचारी होने के बावजूद, उसकी बात को नहीं सुना जा रहा. उसने आगे आरोप लगाया कि संबंधित पुलिसकर्मी इस मामले को दबाने की कोशिश में विरोधी पक्ष के साथ मिलीभगत कर रहे हैं.

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पुलिस पर उठे सवाल

इस घटना ने पुलिस विभाग के कामकाज को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. जब यह मामला काफी चर्चा में आया, तो लखनऊ पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पहले ट्विटर) पर एक जवाब जारी किया, जिसमें कहा गया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर एक FIR दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच अभी चल रही है.

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