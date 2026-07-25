Lucknow Weather: यूपी में फिर सक्रिय हुआ मानसून,  लखनऊ में अगले 7 दिन झमाझम बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट

UP Weather Forecast: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है. राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रह सकता है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 26 जुलाई से अगले सात दिनों तक कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक, लखनऊ में दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. गरज-चमक के दौरान बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा, इसलिए खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है.

इन जिलों में भी बारिश की संभावना

राजधानी लखनऊ के अलावा रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, जालौन, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा और कासगंज में भी बारिश के आसार हैं.वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोंडा और बहराइच में भी गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. तराई के शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और बदायूं में भी मौसम के सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है.

कैसा रहेगा अगले 7 दिनों का मौसम?

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, लखनऊ में अगले सात दिनों तक बादल छाए रहने और बीच-बीच में बारिश होने की संभावना बनी रहेगी.रविवार को अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं सोमवार को मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रह सकता है. इस दिन गरज-चमक के साथ रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है और तापमान 32 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.इसके बाद 29 जुलाई से 31 जुलाई तक भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं तेज बौछारें पड़ने के आसार हैं. इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

मौसम विभाग ने क्या सलाह दी?