एक्सपायरी पनीर, बिच्छू, चूहे की बीट, कीड़े और बाल…लखनऊ यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में खाने में क्या-क्या मिल रहा?

Lucknow University Protest: लखनऊ यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में एक बार फिर हंगामा हो गया है. बताया जा रहा है कि रविवार रात कौटिल्य छात्रावास के मेस में एक्सपायरी पनीर पकाया जा रहा था, जिसे देखकर छात्र भड़क उठे. उन्होंने हॉस्टल के गेट पर प्रदर्शन किया. इससे पहले कैलाश हॉस्टल की छात्राओं ने प्रदर्शन किया था. प्रदर्शन करने रहे छात्रों ने पनीर का पैकेट भी दिखाया. छात्रों के मुताबिक, पैकेट पर 3 अक्टूबर की एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी. छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक्सपायरी डेट निकलने के बाद भी इसी पनीर का इस्तेमाल मेस में सब्जी बनाने में किया गया.

छात्रों का कहना है कि मेस संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए. इसको लेकर छात्रों ने कहा कि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को मेस में खाना खाने के लिए शुल्क देना पड़ता है. इसके बावजूद खाने की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. छात्रों ने मेस में इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्री की जांच कराने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

खाने को लेकर पहले भी हो चुका प्रदर्शन

न्यू कैंपस में मेस के खाने को लेकर यह पहला विरोध नहीं है. शुक्रवार को कैलाश हॉस्टल की मेस के खाने में कीड़ा मिलने के आरोप पर छात्राओं ने प्रदर्शन किया था. छात्राओं ने मेस के खाने की गुणवत्ता को लेकर नाराजगी जताई थी. कौटिल्य हॉस्टल के छात्रों का कहना है कि मेस के खाने को लेकर शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. छात्रों ने कहा कि खाने की गुणवत्ता की नियमित जांच होनी चाहिए. रविवार के प्रदर्शन के बाद एक बार फिर न्यू कैंपस की हॉस्टल मेस व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है.

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छात्रों ने क्या कहा?

बताया जा रहा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कैलाश हॉस्टल के मेस के खाने में कीड़े मिलने से नाराज छात्राओं ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया. छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेस की थाली में बिच्छू, चूहे की बीट, कीड़े और बाल परोसे जा रहे हैं. विरोध और शिकायत करने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है.

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