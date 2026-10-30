Lucknow Triple Murder: मौत का खौफनाक वीडियो! परिवार के 3 मर्दों पर चलाईं ताबड़तोड़ गोलियां; खिलौने की तरह पिस्तौल से खेल गया ऋषभ

Triple Murder Viral Video: उत्तर प्रदेश में बढ़ते आपराधिक मामलों ने हर किसी को दहशत में डाल दिया है. वहीं अब यहां की राजधानी लखनऊ के सआदतगंज में हुए ट्रिपल मर्डर ने हर किसी को हैरान कर दिया है, बता दें कि इस मर्डर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में तीन लोगों की हत्या का आरोपी ऋषभ फायरिंग करता दिख रहा है. बता दें कि पिछले सोमवार को लखनऊ के सआदतगंज इलाके में एक ही परिवार के तीन लोगों को सरेआम मार दिया गया. वहीं बता दें कि हत्या का आरोप ऋषभ शुक्ला पर था. आरोप है कि ऋषभ ने चबूतरे और कार पार्किंग को लेकर हुए झगड़े में शिवजी तिवारी, उनके बेटे सुयश और शिवाजी के भाई शिवेंद्र तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

वायरल हुआ हत्या का वीडियो

वहीं जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है उसमे ऋषभ फायरिंग करता दिख रहा है. फायरिंग करने के बाद वो किसी को बुलाता है और कहता है, “मैंने तुम्हें डंडे से मारा. मैंने गुस्से में तुम्हें मारा. मैंने बाद में गोलियां चलाईं.” एक और वीडियो में ऋषभ को एक पुलिसवाले ने पकड़ा हुआ है. वीडियो में एक और आवाज ऋषभ की एक महिला रिश्तेदार की है. वो यह कहती हुई सुनाई दे रही है कि ऋषभ ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई. उसके चेहरे पर चोटें देखिए.

सील हुआ आरोपी का घर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 27 अक्टूबर को LDA ने आरोपी ऋषभ का घर सील कर दिया था. इसके बाद, अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई. पिछले सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे सआदतगंज थाना क्षेत्र के नौबस्ता के ब्राह्मण टोला में मामूली विवाद में गोलीबारी की घटना हुई. इस घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में शिवाजी तिवारी, उनके बेटे सुयश तिवारी और उनके भाई शिवेंद्र तिवारी उर्फ ​​शंभू शामिल हैं.

लखनऊ के तिहरे हत्याकांड का लाइव वीडियो वायरल है। #LucknowNews #tripplemurder https://t.co/O48ClIO6Kb — SANJAY TRIPATHI (@sanjayjourno) October 29, 2026

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आखिर क्यों हुआ ये कांड?

बता दें कि, शिवाजी तिवारी और उनके पड़ोसी ऋषभ शुक्ला के बीच घर के बाहर बरगद के पेड़ के पास चबूतरा बनाने को लेकर झगड़ा हो गया. इसी बीच सोमवार को सुयश तिवारी ने अपनी कार बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी कर दी थी. लखनऊ पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा के मुताबिक, शिवेंद्र तिवारी उर्फ ​​शंभू सुबह करीब 10:30 बजे मंदिर में जल चढ़ाने गए थे, तभी उनकी ऋषभ शुक्ला से कहासुनी हो गई. जिसके बाद ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि इस दौरान ऋषभ ने तीनों को मौत के घाट उतार दिया.