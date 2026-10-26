Lucknow Triple Murder: गाड़ी पार्किंग के लिए कर दिया 3 लोगों का मर्डर, बाप-बेटे और भाई पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां

लखनऊ के सआदतगंज इलाके में सोमवार सुबह खाली प्लॉट में कार पार्क करने को लेकर विवाद हो गया. इस विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई. इसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. अस्पताल में इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई. आपको बता दें कि मृतक एक ही परिवार के हैं.

आरोपी नेविगेशन ऑफिसर रह चुका है

लखनऊ में तीन लोगों की हत्या के आरोपी की पहचान ऋषभ शुक्ला के रूप में हुई है. वह पहले नेविगेशन ऑफिसर के तौर पर काम करता था. इस घटना में जान गंवाने वालों की पहचान रिटायर्ड सचिवालय कर्मचारी शिवाजी तिवारी, उनके भाई शिवेंद्र उर्फ शंभू तिवारी और शिवाजी के बेटे सुयश तिवारी के रूप में हुई है.

किस बात को लेकर हुआ विवाद?

स्थानीय लोगों के मुताबिक, दोनों परिवारों के बीच कार पार्किंग और बरगद के पेड़ के पास खाली जमीन पर मंदिर का चबूतरा बनाने को लेकर विवाद चल रहा था. डीसीपी वेस्ट जितेंद्र ने बताया कि सोमवार को तिवारी परिवार ने चबूतरे का निर्माण शुरू किया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और ऋषभ पिस्टल लेकर मौके पर पहुंच गया. इस ट्रिपल मर्डर से तिवारी परिवार टूट गया, क्योंकि अगले महीने सुयश की शादी होने वाली थी. शादी की तैयारियां चल रही थीं.

पुलिस के अनुसार, गोली चलाने से पहले आरोपी ने पीड़ितों पर लाठियों से भी हमला किया. शिवाजी और सुयश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल शंभू ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

गोलीबारी के बाद पुलिस ने ऋषभ शुक्ला को हिरासत में ले लिया. इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की. डीसीपी वेस्ट जितेंद्र के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.

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