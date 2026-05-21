Lucknow: दो बेटियां पहले ही भाग चुकी थीं, तीसरी बेटी भी… ट्रेन के बक्शे में मिली लाश का खौफनाक राज़ आया सामने

Lucknow Train Murder Case: लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के एक कोच के अंदर एक टिन का बक्सा मिलने से शुरू हुआ रहस्य अब एक बेहद दिल दहला देने वाले तरीके से सामने आया है. पुलिस की जांच से पता चला है कि बक्से के अंदर मिली युवती की क्षत-विक्षत लाश किसी गैंगवार, सीरियल किलिंग या एकतरफा प्यार का नतीजा नहीं थी; बल्कि, यह एक पिता के डर, उसके गुस्से और इज्जत के प्रति उसके जुनून का दुखद परिणाम थी.

कुशीनगर का रहने वाला बिगगन अंसारी लगातार इस डर में जीता था कि कहीं उसकी तीसरी बेटी भी घर से भाग न जाए. उसकी दो बेटियां पहले ही घर छोड़कर जा चुकी थीं. अब, यह बात कि उसकी 15 साल की बेटी, शब्बा, दूसरे समुदाय के एक लड़के से फोन पर बात करती थी, जिसके बाद पिता ने ये खौफनाक कदम उठाया.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के लिए बता दें कि, 17 मई को, छपरा-गोमती नगर एक्सप्रेस लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची. ट्रेन के S1 कोच के अंदर, एक टिन का बक्सा लावारिस हालत में पड़ा मिला. शुरू में, लोगों को लगा कि यह किसी यात्री का सामान है; लेकिन, जब बक्सा खोला गया, तो अंदर का नजारा देखकर हर किसी की रूह कांप उठी. बक्से के अंदर एक किशोरी का धड़ पड़ा था, जिसने सलवार-सूट पहना हुआ था. पास में पड़े एक बैग में उसके कटे हुए हाथ और पैर मिले. युवती का सिर गायब था. सूचना मिलते ही, GRP (सरकारी रेलवे पुलिस) और रेलवे पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पूरे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई. शुरू में, शव की पहचान नहीं हो पाई थी. पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतनी क्रूर हत्या कौन कर सकता है, और शव को ट्रेन तक कैसे पहुंचाया गया?

CCTV फुटेज से मिला पहला सुराग

जैसे ही लखनऊ GRP (सरकारी रेलवे पुलिस) ने अपनी जांच शुरू की, उन्होंने ट्रेन के पूरे रास्ते पर रिकॉर्ड किए गए CCTV फुटेज की बारीकी से छानबीन की. कई घंटों की गहन छानबीन के बाद, पुलिस को कुशीनगर के तमकुही रोड रेलवे स्टेशन पर एक अहम सुराग मिला. फुटेज में तीन लोग एक बड़ा टिन का बक्सा और एक बैग ले जाते हुए दिखे, जिसे उन्होंने ट्रेन के स्लीपर कोच के अंदर रख दिया. इसके कुछ ही देर बाद, वही तीनों लोग बगल वाले AC कोच से उतरते हुए दिखे. इसी मोड़ पर पुलिस को शक हुआ, उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है. आगे की जांच से उन तीनों की पहचान हो गई: बिगगन अंसारी जो कुशीनगर के शिवराही का रहने वाला है उसकी बहन, नूर जहां, और उसका जीजा, मुजीबुल्लाह.

पूछताछ के दौरान एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सामने आई

पुलिस ने बिगगन अंसारी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी. शुरू में, उसने जांच अधिकारियों को गुमराह करने की कई कोशिशें कीं, लेकिन आखिरकार वह टूट गया. उसने जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए. पूछताछ के दौरान, उसने बताया कि उसकी 15 साल की बेटी, शब्बा, दूसरे समुदाय के एक लड़के से अपने मोबाइल फोन पर बात किया करती थी. उसे यह रिश्ता बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं था. उसने बार-बार अपनी बेटी को समझाया, डांटा-फटकारा, और चेतावनी भी दी, फिर भी लड़की ने उस लड़के से बात करना बंद नहीं किया. नतीजतन, घर के अंदर तनाव लगातार बढ़ता गया.

जांच में यह बात सबसे चौंकाने वाले पहलू के तौर पर सामने आई. आरोपी पिता ने पुलिस को बताया कि इस घटना से पहले, उसकी दो बेटियां पहले ही घर छोड़ चुकी थीं. नतीजतन, वह समाज और अपने रिश्तेदारों के तानों से पहले ही परेशान था. उसे डर था कि अब उसकी तीसरी बेटी भी उसी रास्ते पर चल सकती है. गांव में उसे जिस बदनामी का सामना करना पड़ा, और साथ ही स्थानीय लोगों की लगातार कानाफूसी, इन सबने उसके मन पर गहरा बोझ डाल दिया था. धीरे-धीरे, यह डर गुस्से में बदल गया, और वह अपनी बेटी को एक बोझ समझने लगा.

हत्या से पहले घर खाली कर दिया गया था

जांच से पता चला कि बिगगन अंसारी ने हत्या की पहले से ही योजना बना ली थी. उसने अपनी पत्नी और दो बेटों को रिश्तेदारों के यहां रहने के लिए भेज दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि घर में कोई और मौजूद न हो. 16 मई को, उसने अपनी बहन, नूर जहां, और अपने जीजा, मुजीबुल्लाह को अपने घर बुलाया. तीनों ने मिलकर शव को ठिकाने लगाने की एक योजना बनाई. पुलिस का कहना है कि यह अचानक गुस्से में किया गया अपराध नहीं था, बल्कि एक सोची-समझी और बारीकी से नियोजित हत्या थी.

पूछताछ के दौरान, आरोपी ने अपनी बेटी की हत्या करने की बात कबूल कर ली. इसके बाद उसकी पहचान छिपाने और शव को ठिकाने लगाने में आसानी हो, इस मकसद से शव के टुकड़े कर दिए गए. सबसे चौंकाने वाला विवरण यह था कि लड़की का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया गया और गांव के तालाब में फेंक दिया गया. धड़ को एक टीन के बक्से के अंदर रखा गया, जबकि हाथों और पैरों को एक अलग बैग में ठूंस दिया गया। इस पूरी घटना की क्रूरता देखकर पुलिस अधिकारी भी हिल गए थे.

शव को ट्रेन में कैसे छोड़ा गया?

हत्या करने के बाद, आरोपी पिता अपनी बहन और जीजा के साथ तमकुही रोड रेलवे स्टेशन गया, जो उनके घर से लगभग चार किलोमीटर दूर स्थित था. तीनों ने बक्सा और बैग छपरा-गोमती नगर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में रख दिए. फिर वे कोई शक पैदा न हो, इसके लिए बगल वाले AC कोच से उतर गए. ट्रेन रवाना हो गई, और शव वाला बक्सा कई स्टेशनों से गुजरते हुए आखिरकार लखनऊ पहुंच गया. आरोपी को यकीन था कि शव की पहचान कभी नहीं हो पाएगी; लेकिन, CCTV फुटेज ने आखिरकार उनकी पूरी साज़िश का पर्दाफ़ाश कर दिया.

शव के टुकड़े कर दिए गए थे, और सिर गायब था. इन हालात में, उस युवती की पहचान करना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। फिर भी, रेलवे स्टेशनों से मिले फुटेज और संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने से धीरे-धीरे पूरा मामला साफ़ होता गया. जैसे-जैसे पुलिस ने संदिग्धों का पता लगाया, हत्या के पीछे का रहस्य भी खुलने लगा. अब पुलिस सबूतों को और मजबूत करने के लिए उस युवती का सिर एक तालाब से बरामद करने की कोशिश कर रही है.