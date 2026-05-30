Lucknow: गर्लफ्रेंड के साथ लॉग ड्राइव पर निकले थे दरोगा; इश्क के खुमार में रौंद डाली 3 जिंदगियां

Lucknow Sub Inspector Accident Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तेज रफ़्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने की एक घटना सामने आई है. आरोप है कि सब-इंस्पेक्टर आकाश कुमार अपनी एक महिला साथी के साथ क्रेटा कार में लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे.

इस दौरान, उनकी तेज रफ़्तार गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी और उन्हें कुचल दिया, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटनास्थल पर ही तीन लोगों जिनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल था की मौके पर ही मौत हो गई.

तीन लोगों ने मौके पर तोड़ा दम

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह दुर्घटना इतनी भयानक थी कि टक्कर के तुरंत बाद ही तीनों पीड़ितों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और जल्द ही दुर्घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई.

तेजी से वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि दुर्घटना के बाद भी सब-इंस्पेक्टर आकाश कुमार अपनी महिला साथी के साथ घटनास्थल पर ही मौजूद रहे और उन्हें गुस्साई भीड़ के आक्रोश का सामना करना पड़ा. नतीजतन, सोशल मीडिया पर पुलिस अधिकारी के आचरण को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.

हालांकि, संबंधित पुलिस विभाग ने अभी तक इन वायरल दावों या वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना से जुड़े हालातों की फिलहाल पड़ताल की जा रही है.