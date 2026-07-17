खून के धब्बे, बंद कार और… संदिग्ध हालात में मिली सब-इंस्पेक्टर अजय ठाकुर की बॉडी, पुलिस महकमे में हड़कंप

Sub Inspector Ajay Thakur Death: उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पारा थाना इलाके के गाज़ीपुर थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर अजय ठाकुर की लाश उनकी कार में संदिग्ध हालात में मिली. उनके कपड़ों पर खून के धब्बे भी मिले. सब-इंस्पेक्टर की लाश मिलने से पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया.

घटना का पता तब चला जब आस-पास के लोगों ने एक कार को काफी देर से संदिग्ध हालात में खड़ी देखा और पुलिस को बताया. पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फोरेंसिक जांच शुरू कर दी है. मौत के कारणों की हर एंगल से जांच की जा रही है.

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार गुरुवार शाम से ही मौके पर खड़ी थी. जब काफी देर तक कार नहीं हिली, तो आस-पास के लोगों को शक हुआ. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार का शीशा तोड़कर अंदर देखा, तो एक आदमी की लाश मिली. तलाशी के दौरान उसकी जेब से मिले एक पहचान पत्र के आधार पर, मृतक की पहचान गाज़ीपुर थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर अजय ठाकुर के रूप में हुई. टूटी खिड़की से बॉडी को बाहर निकाला गया, तो उसके कपड़ों पर खून के धब्बे मिले.

कार की खिड़की तोड़ बॉडी को निकाला गया बाहर

घटना की जानकारी मिलने पर सीनियर पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. कार की खिड़की तोड़कर बॉडी को बाहर निकाला गया, काफी देर तक अंदर बंद रहने की वजह से बॉडी फूलने लगी थी. शुरुआती जांच में इंस्पेक्टर के कपड़ों पर उसकी नाक से खून के निशान मिले. फोरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया और जरूरी सबूत और सैंपल इकट्ठा किए. बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

कार में सब-इंस्पेक्टर अजय कुमार की बॉडी मिलने के बारे में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (वेस्ट), कमलेश दीक्षित ने बताया कि लखनऊ के गाजीपुर थाने में तैनात और पहले पारा थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर अजय ठाकुर कल से गायब थे. उनका फोन भी बंद था. इसके बाद उनकी लोकेशन ट्रेस की गई.

सैंट्रो कार से बरामद हुई बॉडी

डीसीपी वेस्ट ने बताया कि जब पुलिस मौके पर गई और जांच की तो उनकी बॉडी एक सैंट्रो कार से बरामद हुई. बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने आगे बताया कि सब-इंस्पेक्टर अजय हापुड़ के रहने वाले थे और उनके परिवार को बता दिया गया है. आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है.

पुलिस ने कहा कि मौत के कारण के बारे में कोई नतीजा निकालना अभी जल्दबाजी होगी. सिर्फ़ पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच से ही इंस्पेक्टर की मौत के हालात का पता चलेगा. फिलहाल, पुलिस हर मुमकिन एंगल से मामले की जांच कर रही है, और आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है.