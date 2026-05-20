Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: घोंटा गला, पत्थर से कुचला सिर! प्रेमिका को दूसरे लड़के के साथ देख सनकी हुआ आशिक; सगाई के चौथे दिन दी दर्दनाक मौत

UP Crime: घोंटा गला, पत्थर से कुचला सिर! प्रेमिका को दूसरे लड़के के साथ देख सनकी हुआ आशिक; सगाई के चौथे दिन दी दर्दनाक मौत

UP Crime: उत्तर प्रदेश की लखनऊ पुलिस ने शिवानी सिंह की हत्या को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं और मामला भी सुलझा दिया है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी, उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है. हैरान कर देने वाली बात ये है कि कत्ल को उसकी सगाई के ठीक चार दिन बाद अंजाम दिया गया है.

By: Heena Khan | Published: May 20, 2026 1:28:03 PM IST

Lucknow Shivani Singh murder case
Lucknow Shivani Singh murder case


UP Crime: उत्तर प्रदेश की लखनऊ पुलिस ने शिवानी सिंह की हत्या को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं और मामला भी सुलझा दिया है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी, उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है. हैरान कर देने वाली बात ये है कि कत्ल को उसकी सगाई के ठीक चार दिन बाद अंजाम दिया गया है, सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि शिवानी की हत्या उसके सात साल पुराने बॉयफ्रेंड, प्रेम कुमार मांझी ने ईर्ष्या और शक के चलते की थी. आरोपी ने पहले उसका गला घोंटा और फिर सीमेंट की ईंट से उसका सिर कुचलकर उसके चेहरे का नक्शा तक बिगाड़ दिया था. 

झाड़ियों में मिली लड़की की लाश 

पुलिस का इस मामले को लेकर कहना है कि  शिवानी सिंह 17 मई की दोपहर करीब 1:00 बजे अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक वो  वापस नहीं लौटी. जिसके बाद उसके परिवार वाले टेंशन म आ गए और उसे ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला. ठीक उसके अगले दिन, उसके रिश्तेदारों ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. इसी बीच, सोमवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि सुशांत गोल्फ सिटी इलाके के एक जंगली क्षेत्र में झाड़ियों के बीच एक युवती की लाश पड़ी हुई है. मौके पर पहुंचने के बाद, पुलिस ने शव की तस्वीरें रिश्तेदारों को दिखाईं; जिसके बाद उसकी मां, गीता ने शव की पहचान अपनी बेटी, शिवानी के रूप में की. 

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आरोपी ने कबूला गुनाह 

इस मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी रही जिसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से आरोपी, प्रेम कुमार मांझी के बारे में जानकारी जुटा ली. वहीं जब सख्ती से आरोपी से पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आपकी जानकारी के लिए बता  दें कि प्रेम कुमार मूल रूप से बिहार के छपरा जिले का रहने वाला है और लखनऊ के एल्डिको कॉलोनी इलाके में एक किराए के मकान में रह रहा था. इतना ही नहीं वो एक डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था.

आरोपी ने पुलिस को जानकारी दी कि वो कई सालों से शिवानी के साथ रिश्ते में था. लेकिन, पिछले कुछ महीनों से, शिवानी अपने ऑफिस में मनीष नाम के एक सहकर्मी के करीब आने लगी थी. दोनों के बीच की तस्वीरें और मैसेज देखकर प्रेम कुमार आक्रोश से भर गया. जिसके बाद गुस्से में आकर उसने शिवानी को बेरहमी से मार डाला. 

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ऐसे किया प्रेमिका का कत्ल 

आपकी जानकारी के लिए बताए दें कि रविवार रात वो शिवानी को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर आवास विकास योजना इलाके के पास स्थित एक जंगली क्षेत्र में ले गया. जहां उसने पानी का लेवल नापने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक रबर के पाइप से उसका गला घोंट दिया. इतना ही नहीं हत्या करने के बाद, उसने शव को झाड़ियों में फेंक दिया और उसकी पहचान छिपाने की कोशिश में, पास में ही पड़ी एक सीमेंट की ईंट से उसका सिर कुचल दिया. अपराध के बाद, उसने शिवानी का मोबाइल फ़ोन तेलीबाग नहर में फेंक दिया. हैरान कर देने वाली बात ये है कि 14 मई को उसकी सगाई प्रकाश नाम के एक युवक से हुई थी, और घर में शादी की तैयारियाँ चल रही थीं.

Tags: love affairUP CrimeUP Murder Case
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