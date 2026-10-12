UP Crime: तन पर सिर्फ अंडरवियर, लिपस्टिक मार्क और सिगरेट से जले अंग… कौन था शिवा शर्मा? चौथी मंजिल से संदिग्ध मौत पर फंसी फेमस मॉडल, क्या था कनेक्शन!

Shiva Sharma Murder Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वीआईपी इलाके हजरतगंज स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट से एक बेहद खौफनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है. अलीगंज के आंगण कैफे के मालिक और 27 वर्षीय कैफे संचालक शिवा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई. मृत अवस्था में जब उनका शरीर मिला, तो उनके तन पर सिर्फ अंडरवियर था और शरीर पर लिपस्टिक व सिगरेट से जलाने के कई निशान थे. इस हाई-प्रोफाइल और डरावने मामले में मृतक की मां ने मॉडल गर्लफ्रेंड श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मी और ड्राइवर आदिल सहित 4 लोगों पर बेरहमी से पीटकर चौथी मंजिल से नीचे फेंकने और हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. आखिर शिवा और श्रद्धा के रिश्ते में क्या चल रहा था और उस रात क्या हुआ?

कैसे हुई शुरुआत और क्या है पूरा मामला?

मूल रूप से चिकन कारोबारी का बेटा शिवा शर्मा पिछले 4 महीनों से लखनऊ की जानी-मानी मॉडल और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर श्रद्धा दुबे के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था. बताया जा रहा है कि दोनों के रिश्ते की शुरुआत और लिव-इन में रहने का सिलसिला तब परवान चढ़ा जब वे एक साथ रहने लगे थे. लेकिन धीरे-धीरे यह रिश्ता खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया.

कौन है मॉडल श्रद्धा दुबे?

इस पूरे हाई-प्रोफाइल मामले के केंद्र में आई मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे लखनऊ, जयपुर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में स्टेज परफॉर्म कर चुकी है. इंस्टाग्राम पर उसके डेढ़ लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उसने हाल ही में लखनऊ में एक कैफे का उद्घाटन भी किया था. उसके जन्मदिन (21 अक्टूबर) पर कई सेलिब्रिटीज जैसे राजनेश दुग्गल और अस्मित पटेल जैसे कलाकारों के वीडियो बधाई संदेश भी उसकी आईडी पर मौजूद हैं.

शिवा शर्मा का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड, ब्लैकमेलिंग का एंगल

जांच में यह भी सामने आया है कि शिवा शर्मा का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है. 30 अगस्त को गोमतीनगर के एक क्लब में हुई फायरिंग की घटना में शिवा एक नामजद आरोपी था. यूपी एसटीएफ (STF) ने उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था और बाद में उसे पटना, बिहार से अरेस्ट करके जेल भेजा गया था. हाल ही में जेल से छूटने के बाद शिवा दोबारा सलाखों के पीछे जाने से बहुत डरता था.

परिवार का आरोप है कि मॉडल श्रद्धा दुबे अपनी ऊंची पहुंच और राजनीतिक संपर्कों का हवाला देकर इसी बात का फायदा उठाती थी और उसे झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर मेंटली ब्लैकमेल करती थी. शिवा इस डर की वजह से मजबूरी में उसके साथ रह रहा था और उससे अलग होना चाहता था, लेकिन श्रद्धा इसके लिए तैयार नहीं थी.

चौथी मंजिल से गिरकर संदिग्ध मौत, हैरान करने वाले सुराग

घटना वाले दिन यानी शुक्रवार रात को श्रद्धा और उसके ड्राइवर आदिल ने शिवा की मां रंजना शर्मा को फोन कर सूचना दी कि शिवा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और वे उसे केजीएमयू (KGMU) ले जा रहे हैं. जब मां अस्पताल पहुंचीं, तो डॉक्टरों ने शिवा को मृत घोषित कर दिया और आरोपी मौके से फरार हो चुके थे. जब शव की स्थिति देखी गई तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई.

शिवा के शरीर पर सिगरेट से जलाने के निशान थे, दोनों आंखें फोड़ी हुई थीं, कान से खून निकल रहा था, पसलियां, पैर और जबड़ा टूटा हुआ था. इसके अलावा शरीर पर महिलाओं के मेकअप और लिपस्टिक के निशान थे. सवाल यह उठता है कि अगर वह चौथी मंजिल से गिरा था, तो वह सिर्फ शॉर्ट्स में क्यों था और उसके शरीर पर इतने गंभीर टॉर्चर के निशान व मेकअप कैसे आया.

पुलिस एक्शन और आरोपियों की तलाश

मृतक की मां रंजना शर्मा की शिकायत पर हजरतगंज पुलिस ने मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मी, ड्राइवर आदिल और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है. एसीपी हजरतगंज रजनीश वर्मा ने बताया कि आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिए हैं और फरार चल रहे हैं. पुलिस की 4 टीमें उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं. आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य सबूतों के आधार पर आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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