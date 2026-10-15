UP Crime: कैफे संचालक शिव शर्मा मौत के बाद कहां हैं मॉडल श्रद्धा दुबे? VIDEO में किए बड़े दावे, नेपाल बॉर्डर पर SUV, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बढ़ाए सवाल!

UP Crime: लखनऊ के चर्चित टाइकून शिव शर्मा संदिग्ध मौत मामले में मुख्य आरोपी और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर श्रद्धा दुबे ने फरार रहने के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ी है. एक वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने दावा किया है कि शिव की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने आत्महत्या की थी. दूसरी ओर, नेपाल बॉर्डर के पास उनकी एसयूवी मिलने और एक इनामी अपराधी के साथ उनकी तस्वीर सामने आने से पुलिस की जांच का दायरा काफी बढ़ गया है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है.

क्या बोलीं श्रद्धा दुबे?

वायरल वीडियो में श्रद्धा दुबे कहती नजर आ रही हैं, ‘मैं गायब नहीं हूं. मैं खुद पुलिस के सामने पेश होना चाहती हूं और अपना बयान दर्ज कराना चाहती हूं. मैं पुलिस को सच बताना चाहती हूं, सब कुछ.’

बता दें कि 9 अक्टूबर को लखनऊ के बालू अड्डा के पास अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरने से 28 वर्षीय रेस्टोरेंट मालिक शिव शर्मा की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद से ही श्रद्धा दुबे फरार चल रही हैं.

नेपाल बॉर्डर के पास मिली एसयूवी, बढ़ी मुश्किलें

पुलिस जांच के दायरे को बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहराइच जिले के नेपाल सीमा के पास स्थित रूपईडीहा कस्बे से श्रद्धा दुबे की एसयूवी कार बरामद की है. यह गाड़ी 10 अक्टूबर से वहीं पार्क की गई थी. पुलिस को अंदेशा है कि श्रद्धा इस गाड़ी को वहीं छोड़कर नेपाल भागने में कामयाब हो गई हैं. पुलिस और एसओजी की टीमें लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई हैं.

वांटेड क्रिमिनल के साथ फोटो वायरल

जांच के दौरान श्रद्धा दुबे की एक तस्वीर अलीगंज के 25 हजार के इनामी अपराधी ऋषभ राय के साथ सामने आई है. ऋषभ राय वही शख्स है जिसकी शिव शर्मा को धमकाते हुए ऑडियो क्लिप पहले ही वायरल हो चुकी थी. इस तस्वीर के सामने आने के बाद श्रद्धा और उस अपराधी के बीच के संबंधों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस धमकी का शिव की मौत से कोई सीधा कनेक्शन है. इसके अलावा, श्रद्धा के मुख्तार अंसारी गैंग के कुछ लोगों से जुड़े होने के आरोपों की भी जांच की जा रही है.

लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में फरार चल रही मुख्य आरोपी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा है. उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित होने के बाद, श्रद्धा दुबे ने इस वीडियो के जरिए खुद को बेकसूर बताया है — Arjun Chaudharyy (@Arjun5chaudhary) October 14, 2026

पीड़ित परिवार ने लगाए हैं गंभीर आरोप

मृतक शिव शर्मा की मां रंजना शर्मा ने श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मी पर बेटे को बंधक बनाकर प्रताड़ित करने और इमारत से नीचे फेंककर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. परिवार का दावा है कि शिव के शरीर पर सिगरेट से जलने के निशान, जबड़े, पसलियों और पैर की हड्डियों में फ्रैक्चर समेत कई गंभीर चोटें थीं, जो बेरहमी से की गई मारपीट की ओर इशारा करती हैं. परिवार का यह भी आरोप है कि श्रद्धा पिछले 4-5 महीने से शिव को ब्लैकमेल कर रही थी और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रही थी.

बहराइच: कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे की एसयूवी भारत-नेपाल सीमा के पास मिली। रुपईडीहा क्षेत्र की पार्किंग में श्रद्धा दुबे की कार खड़ी मिली। एसयूवी नंबर यूपी 32 क्यू 0111 बताया गया है। कार के बीते 10 अक्टूबर से पार्किंग में खड़ी होने की बात सामने आई है। श्रद्धा दुबे के चार दिन पहले ही नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है। वाहन मिलने की सूचना के बाद लखनऊ पुलिस बहराइच पहुंच रही है। मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। — Ashutosh shukla (@Ashu9621101476) October 14, 2026

क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट?

शिव शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर बाहरी चोटों के 11 और आंतरिक चोटों के 6 बड़े मामलों का जिक्र किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, उनके फेफड़ों में फटन, लिवर और अंगों में चोट, भारी अंदरूनी रक्तस्राव और दाहिनी पेल्विक बोन में फ्रैक्चर पाया गया. डॉक्टरों के अनुसार मौत का कारण चोटों के कारण लगा सदमा और अत्यधिक रक्तस्राव (शॉक एंड हैमरेज) था. हालांकि, पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शिव ने खुद छलांग लगाई थी, उन्हें धक्का दिया गया था या वे दुर्घटनावश गिरे थे.

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