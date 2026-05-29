Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: ‘मेरा रेप किया गया’, ससुर ने दारोगा बहू के साथ की हैवानियत, शिकायत करने पर पति ने भी किया गंदा काम, सास-ननद ने…

UP Crime: ‘मेरा रेप किया गया’, ससुर ने दारोगा बहू के साथ की हैवानियत, शिकायत करने पर पति ने भी किया गंदा काम, सास-ननद ने…

Lucknow Crime: लखनऊ में एक महिला दारोगा ने ससुर पर रेप का आरोप लगाया है. साथ ही उनका आरोप है कि वह पिछले चार दिनों से लगातार पारा थाने के चक्कर काट रही है लेकिन, अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

By: Hasnain Alam | Published: May 29, 2026 3:29:03 PM IST

लखनऊ महिला दारोगा रेप केस
लखनऊ महिला दारोगा रेप केस


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक महिला दारोगा ने अपने ही ससुर पर जबरन रेप, जानलेवा हमला करने और ससुराल पक्ष पर लगातार प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का यह भी आरोप है कि पुलिस उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही है.

जानकारी के मुताबिक पीड़िता मूल रूप से पारा थाना क्षेत्र की रहने वाली है और प्रयागराज में दारोगा पद पर तैनात है. महिला ने बताया कि उसकी शादी 14 फरवरी 2025 को शुभम सिंह के साथ हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष उसे जातिसूचक शब्द कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा. पीड़िता के अनुसार उसका पति ठाकुर समाज से है और दोनों से अंतरजातीय विवाह किया था.

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ससुर ने शुरू कर दीं अश्लील बातें

महिला दारोगा के मुताबिक, कुछ समय बाद उनके ससुर का व्यवहार संदिग्ध लगने लगा. उन्होंने अश्लील बातें करनी शुरू कर दीं और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला. वहीं जब इसकी शिकायत पति से की तो ससुर ने लाइसेंसी हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और रेप किया.

आरोप है कि पति ने भी इस पर कोई विरोध नहीं किया. वहीं, सास और ननद ने भी उल्टा पीड़िता पर ही आरोप लगाकर उसे चुप कराने की कोशिश की. पीड़िता के मुताबिक 19 जनवरी 2026 को उसके पति ने उसकी इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए.

जहर खिलाकर कमरे में कर दिया बंद

विरोध करने पर उसे जबरन चूहे मारने वाला जहर खिलाकर कमरे में बंद कर दिया गया. किसी तरह उसने अपने पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. पीड़िता का कहना है कि उसपर नौकरी छोड़ने का दबाव भी बनाया जाता था.

पीड़िता का आरोप है कि जब उसके पिता समझौते और बातचीत के लिए ससुराल पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई. पति ने लोहे की रॉड से उन पर हमला किया और रिवॉल्वर निकालकर धमकाया. वहीं 25 मई की सुबह पति द्वारा उस पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया गया है, जिसमें वो बाल-बाल बच गई.

पुलिस पर महिला ने क्या आरोप लगाया?

महिला का आरोप है कि वह पिछले चार दिनों से लगातार पारा थाने के चक्कर काट रही है लेकिन, अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. महिला ने पुलिस पर ससुराल पक्ष से मिलीभगत और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि मेरा रेप किया गया है और पुलिस बोल रही है कि सबूत लाकर दो, मैं क्या सबूत लाकर दूं.

इस मामले पर काकोरी के एसीपी शकील अहमद ने कहा कि महिला दारोगा की तहरीर प्राप्त हो चुकी है. पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

Tags: crime newsLucknow NewsUP News
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