Home > उत्तर प्रदेश > Crime News: एमपी के बाद यूपी में दहेज के लिए शहीद हुई बेटी, 7 लाख के लिए किया ट्विशा से भी बूरा हाल; सुन कांप जाएगी रूह

Crime News: एमपी के बाद यूपी में दहेज के लिए शहीद हुई बेटी, 7 लाख के लिए किया ट्विशा से भी बूरा हाल; सुन कांप जाएगी रूह

Lucknow Mansi Dowry Case: दहेज के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं. लखनऊ की श्वेता सिंह के बाद अब एक और मामला सामने आया है, जिसमें लड़की को दहेज के नाम पर बहुत प्रताड़ित किया गया और लड़की ने सुसाइड कर लिया. आइए जानते हैं पूरा मामला-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 1, 2026 5:15:09 PM IST

Crime News: एमपी के बाद यूपी में दहेज के लिए शहीद हुई बेटी, 7 लाख के लिए किया ट्विशा से भी बूरा हाल; सुन कांप जाएगी रूह


Lucknow Mansi Dowry Case: भारत में आए दिन दहेज के कई मामले सामने आ रहे है जिनमें लड़कियों को दहेज के चलते प्रताड़ित किया जाता है और फिर मार दिया जाता है. हाल ही में भोपाल की मॉडल ट्विशा शर्मा का मामला आया था और उसके बाद कई राज्यों के मामले सामने आए जिनमें लखनऊ भी शामिल है. अब लखनऊ से एक बार फिर एक मामला सामने आया है. मामला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसकी अभी जल्द ही शादी हुई थी का है. ये मामला लखनऊ के सआदतगंज है, जहां पर महिला का शव फंदे में लटका हुआ मिला. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई. मृतका के घरवालों ने पति और ससुराल के लोगों पर कार की मांग को लेकर हत्या करना का आरोप लगाया है.

कहां की रहने वाली है मानसी?

मानसी कानपुर के टीपी नगर की रहने वाली है और निवासी सुनील कुमार वर्मा ने अपनी बेटी जैसी भतीजी की शादी 9 दिसंबर 2024 को लखनऊ के सागर राजपूत से की थी जो कि सआदतगंज के रहने वाले हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सागर राजपूत एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उनके इंस्टाग्राम पर 7.93 लाख फॉलोअर्स हैं. 

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मानसी भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी. परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से अच्छी शादी की थी, जिसमें उन्होंने 7 लाख रुपये कैश और बाकी घर के सामान दिया था, लेकिन ससुराल वालों को संतुष्टि नहीं थी.

पति, ससुर और अन्य पर दहेज का मुकदमा

मानसी के घर वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही लड़की को कम दहेज लाने का ताना मिलता था. पति सागर, ससुर राजेश, ननदोई अनु, ननद बरखा व चांदनी और बुआ सास आशा और दहेज मांग रहे थे जिसमें वो एक कार चाहते थे. मांग पूरी न होने की वजह से मानसी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था.
 
मानसी ने इस बारे में अपने घर वालों को फोन कर के बताया था. घर वालों ने लखनऊ आकर समझौता भी किया लेकिन फिर भी वो लोग मानसी को प्रताड़ित करते थे.

परिजनों ने लगाए आरोप

शनिवार को मानसी के घर वालों को रिश्तेदारों ने खबर दी कि उनकी बच्ची ने फांसी लगा ली है. लेकिन घर वालों का कहना है कि ससुराल वालों ने पहले मानसी को मारा और उनके बाद मामले को छुपाने के लिए फंदे पर लटका दिया ताकि सुसाइड का नाम दिया जा सके.
 
 इस मामले की कार्यवाई पुलिस कर रही है, सआदतगंज इंस्पेक्टर संतोष आर्या कहा है कि लड़की के परिवार वालों की तहरीर पर पति संग 6 अन्य लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई रिपोर्ट पर आने पर की जाएगी.

 
 

Tags: dowry newslucknow crime newsLucknow Mansi Dowry CaseLucknow News
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