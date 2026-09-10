Home > उत्तर प्रदेश > ‘जा…जी ले अपनी जिंदगी’ जब बॉयफ्रेंड संग भाग गई पत्नी, पति ने पकड़वाया और मंदिर में डलवाए 7 फेरे; अनोखे अंदाज में की विदाई!

‘जा…जी ले अपनी जिंदगी’ जब बॉयफ्रेंड संग भाग गई पत्नी, पति ने पकड़वाया और मंदिर में डलवाए 7 फेरे; अनोखे अंदाज में की विदाई!

Lucknow PRD Jawan Wife Marries Lover in Temple: लखनऊ के मलिहाबाद में एक पीआरडी जवान ने समझदारी की मिसाल पेश करते हुए अपनी पत्नी की जिद के आगे झुककर खुद उसका विवाह उसके प्रेमी के साथ एक मंदिर में करवा दिया, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है.

By: Kajal Jain | Last Updated: September 10, 2026 5:17:05 PM IST

'जा...जी ले अपनी जिंदगी' एक साल बाद बॉयफ्रेंड संग भाग गई पत्नी, पुलिस ने पकड़ा और पति ने मंदिर में रीति-रिवाज से कराई शादी; अनोखे अंदाज में की विदाई!
'जा...जी ले अपनी जिंदगी' एक साल बाद बॉयफ्रेंड संग भाग गई पत्नी, पुलिस ने पकड़ा और पति ने मंदिर में रीति-रिवाज से कराई शादी; अनोखे अंदाज में की विदाई!


Lucknow PRD Jawan Wife Marries Lover in Temple: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में एक पीआरडी जवान ने अपनी जीवनसंगिनी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन उसने दूसरे पतियों की तरह अपनी पत्नी पर कहर नहीं ढ़ाया, बल्कि इंसानियत और समझदारी की ऐसी मिसाल पेश की, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है. शादी को अभी महज एक साल ही बीता था कि पत्नी अपने पुराने प्यार के लिए शादीशुदा जिंदगी को छोड़कर फरार हो गई. जब पुलिस की मदद से महिला को उसके प्रेमी के साथ हरदोई से ढूंढकर थाने लाया गया, तो परिवार और पुलिस ने उसे समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन महिला अपने प्रेमी के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी रही. किसी बड़े विवाद या हंगामे की बजाय, समझदार पति ने अपनी पत्नी की जिद के आगे घुटने टेक दिए. गैर मर्द में अपनी ही पत्नी की खुशी देखी और खुद आगे बढ़कर थाने के पास स्थित एक मंदिर में दोनों की शादी करवा दी. इस अनोखी घटना ने सोशल मीडिया पर भी लोगों का दिल जीत लिया है और हर तरफ इस जवान की दरियादिली के चर्चे हो रहे हैं.

स्कूल के दिनों का प्यार, शादी के बाद भी जारी रहा सीक्रेट संपर्क

मामला मलिहाबाद और मॉल थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, जिस युवती की शादी एक साल पहले मलिहाबाद के रहने वाले पीआरडी जवान से हुई थी, उसका स्कूल के दिनों से ही एक युवक के साथ गहरा प्रेम प्रसंग चल रहा था. परिवार के दबाव में उसकी शादी तो जवान से कर दी गई, लेकिन उसका दिल अपने पुराने प्रेमी के पास ही अटका रहा. शादी के बाद भी वह छुप-छुपकर और फोन के जरिए अपने प्रेमी के लगातार संपर्क में बनी रही. महिला अपने इस रिश्ते को भूला नहीं पाई और आखिरकार उसने अपने ससुराल से दूरी बनाने का फैसला कर लिया.

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चार दिन पहले अचानक घर से गायब हुई थी नवविवाहिता

करीब चार दिन पहले यह नवविवाहिता अचानक बिना किसी को बताए अपने ससुराल से गायब हो गई. घर की बहू के अचानक लापता होने से परिवार में कोहराम मच गया. आनन-फानन में पति और परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन जब उसका कोई सुराग नहीं मिला, तो मलिहाबाद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच शुरू की और सर्विलांस व मोबाइल लोकेशन की मदद से चौंकाने वाला खुलासा हुआ. पुलिस को पता चला कि महिला अपने प्रेमी के साथ पड़ोसी जिले हरदोई में छिपी हुई है.

थाने में घंटों चली पंचायत, पर नहीं मानी पत्नी

मोबाइल लोकेशन के आधार पर मलिहाबाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हरदोई से महिला और उसके प्रेमी को सुरक्षित बरामद कर लिया और दोनों को थाने ले आई. थाने में घंटों तक पंचायत बैठी. पुलिस अधिकारियों और दोनों पक्षों के परिजनों ने महिला को बहुत समझाया कि वह अपने पति के साथ घर लौट जाए, लेकिन महिला अपनी जिद पर अड़ी रही. उसने साफ कह दिया कि वह केवल अपने प्रेमी के साथ ही जिएगी और मरेगी. वह अपने पति के साथ एक पल भी रहने को तैयार नहीं थी.

जवान पति ने दिखाया बड़ा दिल, खुद कराई मंदिर में शादी

पत्नी की जिद और उसका अड़ियल रुख देखकर पीआरडी जवान पति ने बड़ा और परिपक्व फैसला लिया. उसने जबरदस्ती रिश्ता थोपने या कोई हंगामा खड़ा करने के बजाय अपनी पत्नी की खुशी को प्राथमिकता दी. पति ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया और कानूनी कार्यवाही पूरी कराई. इसके बाद, दोनों पक्षों की मौजूदगी में स्थानीय मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज के साथ पत्नी की उसके प्रेमी के साथ शादी करवा दी गई. पति ने खुद अपनी पत्नी को विदा किया, जिसके बाद से यह अनोखा मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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Tags: home-hero-pos-4UP News
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