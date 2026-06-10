पहले भाई बन बंधवाई राखी, फिर आपत्तिजनक तस्वीरें निकाल किया ब्लैकमेल; अब सीरिया लेकर जाकर इरशाद ने किया ‘कांड’!

लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में 21 साल की युवती के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है. इराशाद अली नाम क युवक पर आरोप है कि वह युवती का धर्मांतरण कराकर सीरिया लेकर चला गया है. इस मामले में पीजीआई का एक डॉक्टर भी शामिल है. हालांकि, अभी पुलिस गहनता से जांच कर रहा है. चलिए जानते हैं पूरा मामला.

परिवार ने क्या लगाए आरोप?

युवती के लापता होने पर परिवार वालों ने शिकायत दर्ज कराया. शिकायत में बताया गया कि आरोपी इरशाद अली युवती के परिवार से बहुत पहले से संपर्क में था. आरोपी ने पहले युवती से राखी बंधवाकर परिवार वालों का दिल जीता. फिर आए दिन घर आने-जाने लगा. इसके बाद युवती को फोन करके परेशान करता था और उसकी आपत्तिजनक तस्वीर भी ले ली थी. इसी के जरिए वह युवती को ब्लैकमेल करता था. हालांकि, जब परिवार वालों ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने लापता युवती को सीरिया ले जाने की धमकी दी.

डॉक्टर भी है शामिल

शिकायत में यह भी कहा गया है कि इस पूरी घटना में पीजीआई का एक डॉक्टर भी शामिल है. उसी की मदद से आरोपी ने ये काम किया. इसके साथ ही युवती का धर्मांतरण करने का भी आरोप लगाया गया है. परिवार ने शिकायत में कहा कि पहले भी एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी.

क्या हुई कार्रवाई?