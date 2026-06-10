Home > उत्तर प्रदेश > पहले भाई बन बंधवाई राखी, फिर आपत्तिजनक तस्वीरें निकाल किया ब्लैकमेल; अब सीरिया लेकर जाकर इरशाद ने किया ‘कांड’!

पहले भाई बन बंधवाई राखी, फिर आपत्तिजनक तस्वीरें निकाल किया ब्लैकमेल; अब सीरिया लेकर जाकर इरशाद ने किया ‘कांड’!

Lucknow News: लखनऊ से एक लव-जिहाद का मामला सामने आया है. जहां इरशाद अली नाम के युवक पर आरोप है कि उसने युवती को भाई बनकर फंसाया. फिर आपत्तिजनक तस्वीरों के साथ किया ब्लैकमेल. अब सीरिया ले जाने की खबर है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 10, 2026 10:58:32 AM IST

लखनऊ में इरशाद अली नाम के आरोपी ने युवती को किया ब्लैकमेल
लखनऊ में इरशाद अली नाम के आरोपी ने युवती को किया ब्लैकमेल


लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में 21 साल की युवती के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है. इराशाद अली नाम क युवक पर आरोप है कि वह युवती का धर्मांतरण कराकर सीरिया लेकर चला गया है. इस मामले में पीजीआई का एक डॉक्टर भी शामिल है. हालांकि, अभी पुलिस गहनता से जांच कर रहा है. चलिए जानते हैं पूरा मामला. 

परिवार ने क्या लगाए आरोप?

युवती के लापता होने पर परिवार वालों ने शिकायत दर्ज कराया. शिकायत में बताया गया कि आरोपी इरशाद अली युवती के परिवार से बहुत पहले से संपर्क में था. आरोपी ने पहले युवती से राखी बंधवाकर परिवार वालों का दिल जीता. फिर आए दिन घर आने-जाने लगा. इसके बाद युवती को फोन करके परेशान करता था और उसकी आपत्तिजनक तस्वीर भी ले ली थी. इसी के जरिए वह युवती को ब्लैकमेल करता था. हालांकि, जब परिवार वालों ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने लापता युवती को सीरिया ले जाने की धमकी दी. 

डॉक्टर भी है शामिल

शिकायत में यह भी कहा गया है कि इस पूरी घटना में पीजीआई का एक डॉक्टर भी शामिल है. उसी की मदद से आरोपी ने ये काम किया. इसके साथ ही युवती का धर्मांतरण करने का भी आरोप लगाया गया है. परिवार ने शिकायत में कहा कि पहले भी एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी. 

क्या हुई कार्रवाई?

इस शिकायत के आते ही पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गई है. हालाकि, अभी तक किसी भी आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि सभी की जांच की जा रही है. जांच अधिकारियों ने कथित आरोपी डॉक्टर के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है. और पीड़िता की खोजबीन के लिए टीम का गठन किया जा चुका है. वहीं आरोपी इरशाद अली की भी पुलिस तलाश कर रही है. अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या आरोपी पीड़िता को सीरिया ले गया या नहीं?

Tags: crime newsLucknow News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन लोगों को हड्डियां कमजोर होने का होता है ज्यादा...

June 9, 2026

मंगलवार को न करें ये गलतियां, वरना नाराज हो सकते...

June 9, 2026

1 कटोरी नमक का कमाल!

June 9, 2026

अमीषा पटेल के दादा कौन थे?

June 9, 2026

‘पेद्दी’ में जाह्नवी कपूर के बोल्ड सीन पर बोले निर्देशक

June 9, 2026

पेट के लिए बेहद फायदेमंद हैं ये 6 फल

June 9, 2026
पहले भाई बन बंधवाई राखी, फिर आपत्तिजनक तस्वीरें निकाल किया ब्लैकमेल; अब सीरिया लेकर जाकर इरशाद ने किया ‘कांड’!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पहले भाई बन बंधवाई राखी, फिर आपत्तिजनक तस्वीरें निकाल किया ब्लैकमेल; अब सीरिया लेकर जाकर इरशाद ने किया ‘कांड’!
पहले भाई बन बंधवाई राखी, फिर आपत्तिजनक तस्वीरें निकाल किया ब्लैकमेल; अब सीरिया लेकर जाकर इरशाद ने किया ‘कांड’!
पहले भाई बन बंधवाई राखी, फिर आपत्तिजनक तस्वीरें निकाल किया ब्लैकमेल; अब सीरिया लेकर जाकर इरशाद ने किया ‘कांड’!
पहले भाई बन बंधवाई राखी, फिर आपत्तिजनक तस्वीरें निकाल किया ब्लैकमेल; अब सीरिया लेकर जाकर इरशाद ने किया ‘कांड’!