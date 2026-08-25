UP News: जेल, जमानत और रिहाई…मौलाना की हत्या की साजिश मामले में कोर्ट की कार्रवाई से पुलिस हैरान

Nadwa Maulana Murder Conspiracy: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित मशहूर नदवा कॉलेज के मौलाना इरफान अहमद रिजवी की हत्या की साजिश से जुड़े मामले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए और जेल भेजे गए 3 मुख्य साजिशकर्ताओं को अदालत ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर जमानत दे दी और रविवार को उन्हें रिहा कर दिया गया. सोशल मीडिया पर आरोपियों के रिहा होने का वीडियो वायरल हुआ. जिसके बाद हड़कंप मच गया. इसके बाद ही हजरतगंज पुलिस को इस घटनाक्रम का पता चला.

बताया जा रहा है कि यह मामला तब सामने आया जब हजरतगंज पुलिस ने 2 शूटरों मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद जमील को चोरी की मोटरसाइकिल और पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया. बताया जा रहा है कि दोनों शूटर पिछले एक महीने से मौलाना इरफान अहमद की हत्या की साजिश रच रहे थे.

जांच में हुआ खुलासा

पुलिस ने इस मामले में जब अपनी जांच शुरू की तो पता चला कि मौलाना के करीबी सहयोगी और मदरसे के मैनेजर बिलाल हाशमी ने वकीलों के साथ मिलकर मौलाना की हत्या के बाद 2 मदरसों और करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश रची थी. शूटरों और साजिशकर्ताओं के बीच 157 बार फोन पर बातचीत की गई थी और इसके अलावा उनके मोबाइल फोन से मौलाना की एक तस्वीर भी बरामद हुई थी. शूटरों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने अमन कुरैशी, वकील सोहेल अहमद सिद्दीकी और फरहान अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था. ये सभी साजिश में शामिल थे.

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पूरा घटनाक्रम

21 अगस्त (शुक्रवार): ACJM-2 की अदालत ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

22 अगस्त (शनिवार): CJM के प्रभार पर बैठी ACJM-3 की कोर्ट से तीनों आरोपियों अमन, सोहेल और फरहान को जमानत मिल गई.

23 अगस्त (रविवार): तीनों आरोपियों को जेल से रिहा कर दिया गया.

पुलिस कर रही समीक्षा

पुलिस सूत्रों के हवाले से सामने आ रही जानकारी के मुताबिक, जमानत की कार्यवाही के दौरान अदालत ने न तो पुलिस से केस डायरी या रिपोर्ट मांगी और न ही पुलिस को अपना पक्ष रखने के लिए कोई नोटिस जारी किया. यहां तक कि जमा किए घए जमानत बॉन्ड का वेरिफिकेशन भी नहीं किया गया. पुलिस की प्रक्रिया और इस मामले में अदालत द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं. फिलहाल, जानकारी सामने आ रही है कि हजरतगंज पुलिस घटनाकर्म की पूरी कड़ियों की समीक्षा कर रही है.

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