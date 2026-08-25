Home > उत्तर प्रदेश > UP News: जेल, जमानत और रिहाई…मौलाना की हत्या की साजिश मामले में कोर्ट की कार्रवाई से पुलिस हैरान

UP News: जेल, जमानत और रिहाई…मौलाना की हत्या की साजिश मामले में कोर्ट की कार्रवाई से पुलिस हैरान

Lucknow Nadwa Maulana Murder Conspiracy: लखनऊ में नदवा कॉलेज के मौलाना इरफान अहमद रिजवी की हत्या की साजिश से जुड़े मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जिसे कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था. लेकिन अगले ही दिन CJM के प्रभार पर बैठी ACJM-3 की कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जमानत दे दी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई.

By: Sohail Rahman | Published: August 25, 2026 11:45:37 AM IST

कोर्ट की कार्रवाई से पुलिस हैरान
कोर्ट की कार्रवाई से पुलिस हैरान


Nadwa Maulana Murder Conspiracy: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित मशहूर नदवा कॉलेज के मौलाना इरफान अहमद रिजवी की हत्या की साजिश से जुड़े मामले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए और जेल भेजे गए 3 मुख्य साजिशकर्ताओं को अदालत ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर जमानत दे दी और रविवार को उन्हें रिहा कर दिया गया. सोशल मीडिया पर आरोपियों के रिहा होने का वीडियो वायरल हुआ. जिसके बाद हड़कंप मच गया. इसके बाद ही हजरतगंज पुलिस को इस घटनाक्रम का पता चला.

बताया जा रहा है कि यह मामला तब सामने आया जब हजरतगंज पुलिस ने 2 शूटरों मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद जमील को चोरी की मोटरसाइकिल और पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया. बताया जा रहा है कि दोनों शूटर पिछले एक महीने से मौलाना इरफान अहमद की हत्या की साजिश रच रहे थे.

You Might Be Interested In

जांच में हुआ खुलासा

पुलिस ने इस मामले में जब अपनी जांच शुरू की तो पता चला कि मौलाना के करीबी सहयोगी और मदरसे के मैनेजर बिलाल हाशमी ने वकीलों के साथ मिलकर मौलाना की हत्या के बाद 2 मदरसों और करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश रची थी. शूटरों और साजिशकर्ताओं के बीच 157 बार फोन पर बातचीत की गई थी और इसके अलावा उनके मोबाइल फोन से मौलाना की एक तस्वीर भी बरामद हुई थी. शूटरों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने अमन कुरैशी, वकील सोहेल अहमद सिद्दीकी और फरहान अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था. ये सभी साजिश में शामिल थे.

यह भी पढ़ें – ‘हिजाब इस्लामिक आस्था का जरूरी हिस्सा नहीं’ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्रा की याचिका को किया खारिज

पूरा घटनाक्रम

  • 21 अगस्त (शुक्रवार): ACJM-2 की अदालत ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
  • 22 अगस्त (शनिवार): CJM के प्रभार पर बैठी ACJM-3 की कोर्ट से तीनों आरोपियों अमन, सोहेल और फरहान को जमानत मिल गई.
  • 23 अगस्त (रविवार): तीनों आरोपियों को जेल से रिहा कर दिया गया.

पुलिस कर रही समीक्षा

पुलिस सूत्रों के हवाले से सामने आ रही जानकारी के मुताबिक, जमानत की कार्यवाही के दौरान अदालत ने न तो पुलिस से केस डायरी या रिपोर्ट मांगी और न ही पुलिस को अपना पक्ष रखने के लिए कोई नोटिस जारी किया. यहां तक कि जमा किए घए जमानत बॉन्ड का वेरिफिकेशन भी नहीं किया गया. पुलिस की प्रक्रिया और इस मामले में अदालत द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं. फिलहाल, जानकारी सामने आ रही है कि हजरतगंज पुलिस घटनाकर्म की पूरी कड़ियों की समीक्षा कर रही है.

यह भी पढ़ें – UP Chunav 2027: यूपी में टूटेगी ‘2 लड़कों’ की जोड़ी! क्या राहुल गांधी को अखिलेश से दूर करेंगे अरविंद केजरीवाल

Tags: crime newsUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मां के नक्शेकदम पर चलीं ये 10 बॉलीवुड एक्ट्रेस!

August 24, 2026

7 चमत्कारी हनुमान मंदिर: जहां पूरी होती है हर मनोकामना!

August 24, 2026

कौन हैं केजिया लिज मेजो?

August 24, 2026

इन स्मार्टफोन्स में मिलते हैं अच्छे सॉफ्टवेयर

August 23, 2026

दीपशिखा ने बताया कैसे कोयला में शूट हुआ बिना कपड़ों...

August 23, 2026

YRKKH फेम मोहिसन खान ने की सगाई

August 23, 2026
UP News: जेल, जमानत और रिहाई…मौलाना की हत्या की साजिश मामले में कोर्ट की कार्रवाई से पुलिस हैरान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP News: जेल, जमानत और रिहाई…मौलाना की हत्या की साजिश मामले में कोर्ट की कार्रवाई से पुलिस हैरान
UP News: जेल, जमानत और रिहाई…मौलाना की हत्या की साजिश मामले में कोर्ट की कार्रवाई से पुलिस हैरान
UP News: जेल, जमानत और रिहाई…मौलाना की हत्या की साजिश मामले में कोर्ट की कार्रवाई से पुलिस हैरान
UP News: जेल, जमानत और रिहाई…मौलाना की हत्या की साजिश मामले में कोर्ट की कार्रवाई से पुलिस हैरान