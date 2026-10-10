शरीर पर कई चोटों के निशान, सिर्फ अंडरवियर पहना… लखनऊ में 27 साल के रेस्टोरेंट मालिक की मौत; मां ने प्रेमिका पर लगाए गंभीर आरोप

Lucknow Restaurant Owner Death: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 27 साल के एक रेस्टोरेंट मालिक की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. शनिवार 10 अक्टूबर 2026 को बालू अड्डा इलाके के पास अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरने के बाद शिवा शर्मा की मौत हो गई. लेकिन परिवार इसे मजह हादसा नहीं मान रहा. मृतक की मां ने उसकी प्रेमिका और उसके साथियों पर बेटे की हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कौन थे शिवा शर्मा?

शिवा शर्मा वंदे मातरम चिकन और आंगन रेस्टोरेंट चेन के मालिक थे. इसके अलावा वह एक कैफे भी चलाते थे. उनकी मां रंजना शर्मा ने हजरतगंज पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उनके बेटे को पिछले कई महीनों से परेशान किया जा रहा था. परिवार का दावा है कि उसे धमकाया और ब्लैकमेल भी किया जाता था.

मां को फोन पर मिली बेटे की तबीयत बिगड़ने की खबर

टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) के मुताबिक, शिवा शर्मा की मां रंजना शर्मा ने अपनी शिकायत में बताया कि 9 अक्टूबर 2026 की शाम करीब 7 बजे उन्हें शिवा की प्रेमिका श्रद्धा दुबे के साथी आदिल का फोन आया. कथित तौर पर उसने बताया कि शिवा की हालत बिगड़ गई है और उसे KGMU ले जाया जा रहा है. रंजना परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अस्पताल पहुंचीं. उनका आरोप है कि वहां शिवा के साथ आए लोग उन्हें दूसर से ही शव दिखाकर मौके से चले गए. डॉक्टरों ने शिवा को मृत घोषित कर दिया.

चौथी मंजिल से गिरने की घटना पर उठे सवाल

मृतक की मां ने आरोप लगाया कि शिवा के शरीर पर कई चोटें थीं और जब परिवार ने उसे देखा तो उसने केवल अंडरवियर पहना हुआ था. उन्होंने शक जताया कि श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि, ड्राइवर आदिल और कुछ अन्य लोगों ने शिवा के साथ मारपीट की और फिर उसे चौथी मंजिल से गिरा दिया.

चार महीने पहले हुई थी मुलाकात

शिवा की बड़ी बहन आस्था ने TOI को बताया कि श्रद्धा पिछले कुछ समय से उनके भाई को परेशान कर रही थी. उन्होंने दोनों के WhatsApp चैट देखे हैं और उनके पास अपने आरोपों से जुड़े सबूत भी हैं. शिवा और श्रद्धा की मुलाकात करीब चार महीने पहले एक कॉमन फ्रेंड के जरिए पार्टी में हुई थी. इसके बाद दोनों के बीच संबंध बने, लेकिन परिवार का आरोप है कि बाद में मामला विवाद में बदल गया.

पुलिस ने दर्ज किया केस

ACP हजरतगंज रजनीश वर्मा ने बताया कि पुलिस ने श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे, ड्राइवर आदिल और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस परिवार की शिकायत और सामने आए तथ्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है. फिलहाल, शिवा की मौत कैसे हुई यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगी.