Home > उत्तर प्रदेश > Lucknow Murder Case: गैर मर्द के प्यार में बदली बेगम की नीयत, सोते हुए शौहर के साथ किया… अब माशूका और आशिक गिरफ्तार

Lucknow Murder Case: गैर मर्द के प्यार में बदली बेगम की नीयत, सोते हुए शौहर के साथ किया… अब माशूका और आशिक गिरफ्तार

Lucknow Crime News: लखनऊ में पति-पत्नी के रिश्ते को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने मामले में शुक्रवार 18 सितंबर 2026 को मृतक की पत्नी समेत दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

By: Shristi S | Published: September 18, 2026 5:51:16 PM IST

लखनऊ में पति की हत्या के जुर्म में पत्नी और आशिक गिरफ्तार
लखनऊ में पति की हत्या के जुर्म में पत्नी और आशिक गिरफ्तार


Lucknow Husband Murder Case: शादीशुदा जिंदगी में जहां एक बार बेवफाई का शब्द आ जाए, तो वह रिश्तों को तोड़ता ही नहीं, बल्कि भरोसे और कभी-कभी पार्टनर की हत्या का भी सबब बन जाता है. उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने पति-पत्नी के रिश्ते को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने मामले में शुक्रवार 18 सितंबर 2026 को मृतक की पत्नी समेत दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिस पत्नी के साथ रामकिशोर वाल्मीकि ने जिंदगी बिताने का फैसला किया था, उसी पर अब पति की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है.

पुलिस के मुताबिक, शादीशुदा औरत पर गैर मर्द के प्यार का ऐसा खुमार चढ़ा कि उसने अपने ही पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली. आरोपी पत्नी की यह परते सीसीटीवी और पुलिस जांच के जरिए खुलीं. 

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नहर के पास बक्से में मिली थी लाश

मामला लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके का है. भावाखेड़ा के पास नहर की पुलिया के नीचे लकड़ी के बक्से में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया था. शुरुआती जांच में मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी. बाद में उसकी पहाचना दुबग्गा निवासी रामकिशोर वाल्मीकि के रूप में हुई. पुलिस को शव पर धारदार हथियार से चोट के निशान भी मिले थे. 

सीसीटीवी ने जोड़ दिए हत्या के तार

पुलिस ने मामले की जांच के दौरान घटनास्थल और संभावित रास्तों पर लगे करीब 170 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. रिपोर्टों के मुताबिक, ई-रिक्शे की फुटेज पुलिस के लिए अहम सुराग बनी. इसके बाद जांच टीम रामकिशोर से जुड़े लोगों तक पहुंची. 

मामले पर पुलिस ने किया खुलासा?

पुलिस के मुताबिक, रामकिशोर की पत्नी सूफिया बानो के कथित तौर पर मुन्ना उर्फ मुच्छड़ से नाजायज संबंध थे. पुलिस का दावा है कि रामकिशोर को इस रिश्ते की जानकारी हो गई थी और इसी बात को लेकर घर में विवाद होने लगा था. जांच में यह भी पता चला कि सूफिया रामकिशोर की दूसरी पत्नी थी और मृतक की पहली पत्नी जिंदा है.  

मृतक रामकिशोर अपनी पहली पत्नी कविता के पास भी जाने लगा था, जिसका सूफिया विरोध करती थी. पुलिस का आरोप है कि इसी विवाद के बीच करीब 14 या 15 सितंबर की रात सूफिया ने कथित तौर पर मुन्ना और उसके साथी को घर बुलाया. आरोप है कि घर में घुसने के बाद सो रहे रामकिशोर पर चाकू से हमला किया गया. हत्या के बाद फर्श साफ कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई. 

बक्से में छिपाया शव, फिर नहर में फेंका

पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद रामकिशोर के शव को लकड़ी के बक्शे में रखा गया. इस खौफनाक काम में सूफिया का 16 साल का बेटा भी शामिल था. कुछ समय के लिए लाश से भरा बक्शा घर में छिपाया गया. बाद में शव को ई-रिक्शे में लादकर भावाखेड़ा के पास नहर की पुलिया के नीचे फेंक दिया गया. पुलिस ने मामले में चाकू और ई-रिक्शा बरामद करने की बात कही है. 

पत्नी समते आरोपी गिरफ्तार

मोहनलालगंज पुलिस ने सूफिया बानो, मुन्ना उर्फ मुच्छड़ और मो. इकबाल को गिरफ्तार किया है. वहीं सूफिया के बेटे को पुलिस ने संरक्षण में लिया है. हालांकि, इस पूरे मामले में पुलिस के आरोप जांच का हिस्सा हैं और हत्या की पूरी परिस्थितियों को लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. 

Tags: crimeuttar pradesh
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