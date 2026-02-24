Home > उत्तर प्रदेश > Lucknow: घोर कलयुग! बाप के शरीर के कर डाले टुकड़े, आखिर क्यों लखनऊ में बेटे ने दिया खौफनाक कांड को अंजाम?

Lucknow: घोर कलयुग! बाप के शरीर के कर डाले टुकड़े, आखिर क्यों लखनऊ में बेटे ने दिया खौफनाक कांड को अंजाम?

Lucknow Murder Case: लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानने के बाद हर किसी के रौंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल, यहां एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई, इतना ही नहीं उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए और उनके शरीर के कुछ हिस्सों को ठिकाने लगा दिया गया।

By: Heena Khan | Published: February 24, 2026 8:16:54 AM IST

lucknow crime news
lucknow crime news


Lucknow Murder Case: लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानने के बाद हर किसी के रौंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल, यहां एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई, इतना ही नहीं उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए और उनके शरीर के कुछ हिस्सों को ठिकाने लगा दिया गया. हैरान कर देने वाली बात ये है कि ऐसा किसी और ने नही बल्कि उनके बेटे ने ही कर दिया. दरअसल, बेटे के साथ उनके करियर को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया. पुलिस ने इस बात को लेकर जानकारी दी है कि लखनऊ में एक 21 साल के लड़के को अपने पिता की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. बेटे के साथ उसके करियर को लेकर हुए झगड़े के बाद उस आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, इतना ही नहीं उसके शरीर के टुकड़े कर दिए गए और शरीर के कुछ हिस्सों को ठिकाने भी लगा दिया गया. 

You Might Be Interested In

घर में मिले शरीर के टुकड़े 

इस खबर के बाद पूरी उत्तर प्रदेश में दहशत का माहौल है. बताया जा रहा है कि 49 साल के मानवेंद्र सिंह, जिनका फार्मा और शराब का भी बिज़नेस था, वो शुक्रवार से लापता थे. पुलिस का कहना है कि उन्हें असली कहानी तब पता चली जब वो उनके घर गए, एक बैरल में उनके शरीर के कुछ हिस्से मिले और उनके बेटे अक्षत प्रताप सिंह से पूछताछ शुरू की. इस दौरान पुलिस ने कहा कि कड़ी पूछताछ के बाद अक्षत ने हत्या और इस घिनौने कारनामे की बात क़ुबूल ली.

Aaj Ka Mausam: गर्मी ने ले ली एंट्री! दिल्ली से यूपी तक बढ़ रहा तापमान, जानें आज कैसा  रहेगा मौसम

You Might Be Interested In

जानें पूरा मामला 

इतना ही नहीं इसे लेकर पुलिस ने कहा कि मानवेंद्र सिंह चाहता था कि उसका बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे और मेडिकल में करियर बनाए. लेकिन बेटा इसके खिलाफ था. इस बात पर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे और लड़का एक बार इस वजह से घर से भाग भी गया था. इस बार, शुक्रवार शाम करीब 4.30 बजे एक और झगड़े के बाद, अक्षत ने अपने पिता को राइफल से गोली मार दी. इसके बाद वो बॉडी को तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर ले गया और एक खाली कमरे में उसके टुकड़े करने लगा.

Delhi Ration Card: अब लाइन नहीं, सिर्फ ऑनलाइन! 10 मिनट में अप्लाई करें दिल्ली का राशन कार्ड

You Might Be Interested In
Tags: crime newshome-hero-pos-4lucknow crimeLucknow News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दस्त से हैं परेशान, तो करें ये काम

February 23, 2026

क्या सच में अनार खाने से बढ़ता है हीमोग्लोबिन? जानें...

February 23, 2026

ब्लोटिंग से चाहते हैं छुटकारा? किचन में रखी ये चीजें...

February 23, 2026

इन आदतों से बना लें दूरी वरना हो जाएगा लीवर...

February 22, 2026

बच्चे के साथ बिस्तर शेयर करना, सुरक्षित या जोखिम? जानें...

February 22, 2026

दोस्त हों या पार्टनर, घूमने के लिए बेस्ट हैं ये...

February 21, 2026
Lucknow: घोर कलयुग! बाप के शरीर के कर डाले टुकड़े, आखिर क्यों लखनऊ में बेटे ने दिया खौफनाक कांड को अंजाम?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Lucknow: घोर कलयुग! बाप के शरीर के कर डाले टुकड़े, आखिर क्यों लखनऊ में बेटे ने दिया खौफनाक कांड को अंजाम?
Lucknow: घोर कलयुग! बाप के शरीर के कर डाले टुकड़े, आखिर क्यों लखनऊ में बेटे ने दिया खौफनाक कांड को अंजाम?
Lucknow: घोर कलयुग! बाप के शरीर के कर डाले टुकड़े, आखिर क्यों लखनऊ में बेटे ने दिया खौफनाक कांड को अंजाम?
Lucknow: घोर कलयुग! बाप के शरीर के कर डाले टुकड़े, आखिर क्यों लखनऊ में बेटे ने दिया खौफनाक कांड को अंजाम?