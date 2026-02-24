Lucknow: घोर कलयुग! बाप के शरीर के कर डाले टुकड़े, आखिर क्यों लखनऊ में बेटे ने दिया खौफनाक कांड को अंजाम?

Lucknow Murder Case: लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानने के बाद हर किसी के रौंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल, यहां एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई, इतना ही नहीं उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए और उनके शरीर के कुछ हिस्सों को ठिकाने लगा दिया गया. हैरान कर देने वाली बात ये है कि ऐसा किसी और ने नही बल्कि उनके बेटे ने ही कर दिया. दरअसल, बेटे के साथ उनके करियर को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया. पुलिस ने इस बात को लेकर जानकारी दी है कि लखनऊ में एक 21 साल के लड़के को अपने पिता की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. बेटे के साथ उसके करियर को लेकर हुए झगड़े के बाद उस आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, इतना ही नहीं उसके शरीर के टुकड़े कर दिए गए और शरीर के कुछ हिस्सों को ठिकाने भी लगा दिया गया.

घर में मिले शरीर के टुकड़े

इस खबर के बाद पूरी उत्तर प्रदेश में दहशत का माहौल है. बताया जा रहा है कि 49 साल के मानवेंद्र सिंह, जिनका फार्मा और शराब का भी बिज़नेस था, वो शुक्रवार से लापता थे. पुलिस का कहना है कि उन्हें असली कहानी तब पता चली जब वो उनके घर गए, एक बैरल में उनके शरीर के कुछ हिस्से मिले और उनके बेटे अक्षत प्रताप सिंह से पूछताछ शुरू की. इस दौरान पुलिस ने कहा कि कड़ी पूछताछ के बाद अक्षत ने हत्या और इस घिनौने कारनामे की बात क़ुबूल ली.

जानें पूरा मामला

इतना ही नहीं इसे लेकर पुलिस ने कहा कि मानवेंद्र सिंह चाहता था कि उसका बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे और मेडिकल में करियर बनाए. लेकिन बेटा इसके खिलाफ था. इस बात पर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे और लड़का एक बार इस वजह से घर से भाग भी गया था. इस बार, शुक्रवार शाम करीब 4.30 बजे एक और झगड़े के बाद, अक्षत ने अपने पिता को राइफल से गोली मार दी. इसके बाद वो बॉडी को तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर ले गया और एक खाली कमरे में उसके टुकड़े करने लगा.

