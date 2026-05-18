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ट्रेन के अंदर मिली सिर कटी महिला की लाश, कई टुकड़ों में बंद था शव; मंजर देख कांप उठे लोग

Lucknow Train Murder Case: लखनऊ में एक ट्रेन के अंदर बिना सिर वाली लाश मिलने का मामला सामने आया है, जिससे प्लेटफॉर्म में हड़कंप मच गया. लखनऊ-छपरा एक्सप्रेस के स्लीपर कोच से एक संदिग्ध बक्सा बरामद किया गया. यह ट्रेन बिहार के छपरा से गोरखपुर होते हुए लखनऊ तक जाती है.

By: Shristi S | Published: May 18, 2026 5:04:24 PM IST

लखनऊ में ट्रेन के अंदर मिली सिर कटी महिला की लाश
लखनऊ में ट्रेन के अंदर मिली सिर कटी महिला की लाश


Lucknow Headless Woman Body Case: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ट्रेन के अंदर बिना सिर वाली लाश मिलने का मामला सामने आया है, जिससे प्लेटफॉर्म में हड़कंप मच गया. लखनऊ-छपरा एक्सप्रेस के स्लीपर कोच से एक संदिग्ध बक्सा बरामद किया गया. यह ट्रेन बिहार के छपरा से गोरखपुर होते हुए लखनऊ तक जाती है.

जब बक्से को जबरदस्ती खोला गया, तो हर कोई सन्न रह गया; उसके अंदर एक लाश ठूंसकर भरी हुई थी, जिसका सिर धड़ से अलग था, जबकि हाथ और पैर काटकर अलग से पैक किए गए थे. माना जा रहा है कि यह लाश किसी अज्ञात महिला की है. राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

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क्या है पूरा मामला?

जब लखनऊ-छपरा एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 15114) गोमती नगर स्टेशन पर पहुंची, तो लगभग 15 मिनट बाद सफाईकर्मियों का एक समूह कोच की सफाई करने के लिए उसमें चढ़ा. पूरी ट्रेन खाली थी, लेकिन एक बक्सा, जिसे जबरदस्ती एक सीट के नीचे फंसाया गया था, उनकी नजर में आ गया. बक्से के एक तरफ खून की कुछ बूंदें देखकर सफाईकर्मियों को शक हुआ; उन्होंने तुरंत रेल प्रशासन को इसकी सूचना दी. इसके बाद, बक्से को बाहर निकाला गया और खोला गया, जिसमें एक महिला की बिना सिर वाली लाश मिली. महिला के हाथ और पैर काटकर अलग-अलग बोरियों में पैक किए गए थे, जिन्हें कपड़ों के बीच छिपाकर रखा गया था.

लाश कई टुकड़ों में बरामद

रिपोर्टों के अनुसार, महिला की लाश कई टुकड़ों में बरामद की गई. कुछ अंग एक बैग में मिले, जबकि बाकी बक्से के अंदर ही थे. बिना सिर वाला धड़ ट्रेन के S1 कोच में रखे बक्से के अंदर मिला, जबकि कटे हुए हाथ और पैर बैग में पाए गए. रेलवे कर्मचारियों ने ट्रेन की नियमित सफाई प्रक्रिया के दौरान लाश मिलने की सूचना दी. इसके बाद, GRP और RPF की टीमों ने महिला की लाश को अपने कब्ज़े में ले लिया.

GRP को शक है कि लाश लगभग दो दिन पुरानी है और महिला की हत्या गला काटकर की गई है. उसके गले और कंधों पर चोट के निशान भी मिले हैं. महिला की उम्र 30 से 35 साल के बीच होने का अनुमान है, और शक है कि मरने से पहले उसने अपने हमलावरों के साथ ज़ोरदार संघर्ष किया था. SP (GRP) रोहित मिश्रा के अनुसार, शव असल में लगभग दो दिन पुराना है; हत्यारे ने संभवतः पहले हत्या की और फिर शव को ठिकाने लगाने के मौके का इंतज़ार किया, जिसके बाद उसने उसे ट्रेन में रख दिया.

रेलवे अधिकारियों ने क्या कहा?

लखनऊ रेलवे SP रोहित मिश्रा ने बताया कि छपरा से गोरखपुर होते हुए गोमती नगर जा रही एक ट्रेन के रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान, रेलवे कर्मचारियों को एक स्लीपर कोच के अंदर एक बक्सा और एक बैग मिला. यह जानकारी मिलते ही स्टेशन मास्टर को सूचित किया गया, जिन्होंने बाद में RPF और GRP को अलर्ट किया. बक्से में शव का धड़ था, जबकि हाथ-पैर अलग-अलग पॉलीथीन बैग में पैक करके बैग के अंदर रखे गए थे.

शव जिसके बारे में माना जा रहा है कि यह 25 से 30 साल की किसी महिला का है को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. सिर न होने के कारण, शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. इस घटना की जांच के लिए एक FIR दर्ज की गई है, और तीन टीमें गठित की गई हैं; सभी कार्रवाई कानून के अनुसार की जा रही है.

ट्रेन छपरा से लखनऊ 20 स्टेशनों से होकर गुजरती है

लखनऊ-छपरा एक्सप्रेस (15114) ट्रेन बिहार के छपरा से लखनऊ के गोमती नगर तक जाती है, और इस रूट पर लगभग 20 स्टेशनों को कवर करती है. इस यात्रा के दौरान, यह बिहार के थावे में लगभग आधे घंटे का ठहराव करती है. GRP को शक है कि शव वाला बक्सा संभवतः इसी स्टेशन के आस-पास ट्रेन में रखा गया था. रूट के सभी स्टेशनों से CCTV फुटेज की भी बारीकी से जांच की जा रही है. मामले को सुलझाने के लिए, GRP ने कुल तीन टीमें गठित की हैं.

Tags: Lucknowmurder caseuttar pradesh news
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