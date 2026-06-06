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UP News: अगर आप लखनऊ में हैं तो मुस्कुराइये, Lucknow Metro ने दिया मुफ्त सफर का तोहफा!

Lucknow Metro: लखनऊ मेट्रो से सफर करने वाली महिला यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (UPMRC) सार्थक पहल की है.

By: JP Yadav | Published: June 6, 2026 1:11:44 PM IST

Lucknow Metro: लखनऊ मेट्रो ने दिया मुफ्त सफर का मौका, 13 जून तक उठाएं लाभ
Lucknow Metro: लखनऊ मेट्रो ने दिया मुफ्त सफर का मौका, 13 जून तक उठाएं लाभ


Lucknow Metro:  अगर आप लखनऊ में रहते या फिर इस शहर में हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. लखनऊ मेट्रो युवतियां और महिलाएं मुफ्त कर सकेंगीं, वह भी आगामी 13 जून, 2026 तक. महिला यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित और सुगम तरीके से पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (UPMRC) की ओ से एक बेहतरीन और सार्थक पहल की गई है.  विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह एलान किया गया है. इसके तहत लखनऊ मेट्रो की ‘Mydidi’ सर्विस लॉन्च की गई है. इसके लिए यानी मुफ्त सफर के लिसए Whatsapp से भी बुकिंग हो जाएगी. इस सुविधा का लाभ महिलाएं और युवतियां 13 जून तक बिल्कुल मुफ्त उठा सकेंगी. 

इस अनोखी पहल को लेकर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (UPMRC) के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार का कहना है कि राजधानी लखनऊ में विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा शुरू हो गई है. इसके तहत महिला राइडर वाली ईवी बाइक सेवा मायदीदी की शुरुआत की गई है. सुशील कुमार ने बताया कि इसकी एक और खूबी यह है कि बाइक चलाने वाली राइडर और यात्रा करने वाली दोनों ही महिलाएं होंगी. इससे महिला यात्रियों का अनुभव बहुत सी अनोखा होगा. 

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कहां-कहां मिलेगी सुविधा

युवतियों और महिलाओं के लिए यह विशेष सुविधा लास्ट-माइल कनेक्टिविटी फीडर सेवा के तहत दी जाएगी. शुरुआत में लखनऊ के 4 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर यह सुविधा मिलेगी. इनमें कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, आईटी कॉलेज मेट्रो स्टेशन और भूतनाथ मेट्रो स्टेशन शामिल हैं. इन चारों मेट्रो स्टेशनों पर महिला राइडर्स के साथ छह-छह ईवी बाइक तैनात रहेंगी. इन स्टेशन पर लगाए गए विशेष स्कैनर को स्कैन करके महिला यात्री कुछ ही मिनटों में अपनी राइड बुक कर सकेंगीं और अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगीं. 

5 जून को लॉन्च हुई सुविधा

UPMRC के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि मेट्रो स्टेशनों से 5 किलोमीटर तक की दूरी का सफर महिलाएं सिर्फ 15 रुपये चुका कर सकेंगीं. इसकी शुरुआत 5 जून से हुई है और यह सुविधा 13 जून 2026 तक रहेगी. इसके तहत सभी महिला यात्रियों के लिए यह सेवा पूरी तरह फ्री रहेगी. 5 जून यानी उद्घाटन के दिन सफर करने वाली पहली 10 महिला यात्रियों को खास गिफ्ट भी दिए गए हैं. 

हजारों महिलाओं को सफर होगा सुविधाजनक

जानकारों का कहना है कि लखनऊ मेट्रो में प्रतिदिन यात्रा करने वाली करीब 88 हजार महिला यात्री इसका लाभ उठा सकेंगी. इनमें बड़ी संख्या में छात्राएं भी शामिल हैं.   

Tags: Lucknow Metro
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