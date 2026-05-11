पहले हिंदू बनकर करता चैटिंग, फिर बहला-फुसलाकर बनाता शारीरिक संबंध…शोएब की करतूत सुन रह जाएंगे दंग

Lucknow Love Trap Case: लखनऊ के सैरपुर इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. शोएब नाम का युवक अपनी पहचान बदलकर सौरभ बन गया. फिर हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनके साथ घिनौनी करतूत करता था. जब वह इसका विरोध करती थीं, तो शोएब उन्हें ब्लैकमेल करता था. इस घटना ने इलाके के आसपास के लोगों को चौंका दिया है. हालांकि, मामले की जांच की जा रही है.

धर्मांतरण करने का आरोप

यूपी पुलिस ने लखनऊ से सैरपुर में शोएब से सौरभ सिंह बने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी गोंडा का रहने वाला है, जो रैथा रोड पर एक सैलून में काम करता है. उसके ऊपर आरोप है कि वह वह सौरभ सिंह बनकर सोशल मीडिया पर एक्टिव था और इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना रखा था. फिर इसी के जरिए वह हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था. पहले उनसे दोस्ती करता और अपने प्रेम जाल में फंसा कर उनसे शारीरिक संबंध बनाता.

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वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल

आरोप है कि वह शारीरिक संबंध बनाने के दौरान लड़कियों को बहला-फुसलाकर उनके आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोज ले लेता था. फिर उन्हें इन्हीं अश्लील फोटोज-वीडियोज के जरिए ब्लैकमेल करता था और धर्मांतरण करने के लिए कहता था. ये सारे राज अब उसके मोबाइल के जरिए खुल रहे हैं.

कैसे हुआ इस मामले का खुलासा?

इस पूरे मामले की खुलासा तब हुआ जब एक नाबालिग हिंदू पीड़िता ने आरोपी शोएब के काली करतूतों की शिकायत सैरपुर पुलिस थाने में की. इसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. एसीपी बीकेटी ज्ञानेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी है. हालांकि मामले की जांच की जा रही है और कई खुलासे होने वाले हैं. आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धर्मांतरण विरोधी कानून और अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ​