Home > उत्तर प्रदेश > Lucknow Nursing Student Death: डेंगू बीमारी से जूझ रही थीं छात्रा, फिर भी नहीं मिली छुट्टी, मौत के बाद KGMU में शुरू हुआ कार्य बहिष्कार

Lucknow Nursing Student Death: डेंगू बीमारी से जूझ रही थीं छात्रा, फिर भी नहीं मिली छुट्टी, मौत के बाद KGMU में शुरू हुआ कार्य बहिष्कार

KGMU Nursing Student Death: लखनई के KGMU में नर्सिंग छात्रा की मौत के बाद छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है. जिसको लेकर छात्रों का कहना है कि छात्रा डेंगू बीमारी से ग्रसित थी. फिर भी उन्हें छुट्टी नहीं मिली. जिसके बाद इलाज के दौरान दिव्यांशी यादव की मौत हो गई.

By: Sohail Rahman | Published: September 21, 2026 2:22:05 PM IST

लखनऊ केजीएमयू में नर्सिंग छात्रा की मौत के बाद छात्रों का प्रदर्शन जारी
लखनऊ केजीएमयू में नर्सिंग छात्रा की मौत के बाद छात्रों का प्रदर्शन जारी


KGMU Nursing Student Death: उत्तर प्रदेश की राजधानी के लखनऊ के KGMU में नर्सिंग छात्रा की मौत के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है. द्वितीय वर्ष की नर्सिंग छात्रा दिव्यांशी यादव की मौत के मामले में नर्सिंग छात्रों ने कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन शुरू कर दिया. छात्रों का आरोप है कि दिव्यांशी डेंगू से बीमार थी, इसके बावजूद उसे छुट्टी नहीं दी गई और बीमारी की हालत में काम करने के चलते उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई.

छात्र KGMU नर्सिंग प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए हैं. प्रदर्शनकारी छात्रों ने दिव्यांशी यादव को न्याय दिलाने और पूरे मामले की जांच की मांग की है. छात्रों ने नर्सिंग प्रशासन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. मौके पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है.

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दिव्यांशी यादव कई दिनों से थीं बीमार

विरोध कर रहे नर्सिंग छात्रों के अनुसार, 2025 बैच की छात्रा दिव्यांशी यादव कई दिनें से बीमार थीं. छात्रों का आरोप है कि बीमारी के बावजूद उन्हें छुट्टी नहीं दी गई. इलाज के दौरान तीन दिन पहले दिव्यांशी की मौत हो गई. उनकी मौत से नर्सिंग छात्रों में भारी आक्रोश है. छात्र इस स्थिति के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि अधिकारी खुलेआम इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियमों का उल्लंघन करते हैं और मनमानी करते हैं, जिससे छात्रों को इसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं.

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छात्रों का क्या कहना है?

इस पूरे मामले पर छात्रों का कहना है कि नर्सिंग छात्रा दिव्यांशी यादव को डेंगू हुआ था. छात्रों का आरोप है कि बीमारी के दौरान उसे छुट्टी नहीं दी गई. इसके बाद इलाज के लिए उसे वाराणसी ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. जिसके बाद छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और कार्रवाई की मांग की जा रही है.

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Tags: UP News
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