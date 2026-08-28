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Lucknow JPNIC Project: 13 साल में 821 करोड़ रुपये खर्च, अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट JPNIC अब तक क्यों नहीं हुआ पूरा?

Lucknow JPNIC Project: उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में 2013 में शुरू हुआ जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है. जिसमें 821 करोड़ रुपये अबतक खर्च हो चुके हैं. अब इसके निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 200 से 250 करोड़ रुपये की जरूरत है.

By: Sohail Rahman | Published: August 28, 2026 3:46:45 PM IST

लखनऊ में अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट JPNIC अब तक क्यों नहीं हुआ पूरा?
लखनऊ में अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट JPNIC अब तक क्यों नहीं हुआ पूरा?


Akhilesh Yadav Dream Project JPNIC: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को 35 साल के लिए एक प्राइवेट ग्रुप को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इससे प्रोजेक्ट को पूरा करने और इसकी मुख्य सुविधाओं को चलाने की जिम्मेदारी प्राइवेट ऑपरेटर पर आ जाएगी. 2013 में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट लगभग एक दशक से अधूरा पड़ा है.

सूत्रों के अनुसार, इस पर सरकार पहले ही 800 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर चुकी है और बचे हुए काम को पूरा करने के लिए अनुमानित 200-250 करोड़ रुपये की जरूरत है.

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अधिकारियों ने क्या कहा?

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के अधिकारियों ने बताया कि खुली बोली प्रक्रिया के जरिए चुने गए वृंदावन बॉटलर्स और रॉकवुड होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के ग्रुप को अपने खर्च पर बचा हुआ काम पूरा करना होगा और 35 साल तक सेंटर को चलाना होगा. बताया जा रहा है कि यह फैसला समाजवादी पार्टी (SP) और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रही लंबी राजनीतिक लड़ाई के बीच लिया गया है.

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2013 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में 2013 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी. लेकिन लगभग एक दशक के बाद भी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है. सूत्रों के अनुसार, सरकार इस पर पहले ही 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च हो चुकी है और बचे हुए काम को पूरा करने के लिए अब लगभग 200 से 250 करोड़ रुपये की और जरूरत है. ऐसे में सवाल उठता है कि 2013 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट पैसों के अभाव में पूरा नहीं हुआ या राजनीतिक मतभेद की वजह से यह प्रोजेक्ट अबतक पूरा नहीं हुआ है. सरकार के इस फैसले से लगता है कि सरकार इसे निजी हाथों में देकर राजस्व पर बोझ कम करना चाह रही है.

LDA के वाइस चेयरमैन ने क्या कहा?

LDA के वाइस-चेयरमैन प्रथमेश कुमार ने बताया कि पिछले साल यह प्रोजेक्ट प्राधिकरण को इस शर्त पर सौंपा गया था कि LDA को अब तक हुए खर्च के लिए अगले 30 सालों में राज्य सरकार को पैसे वापस करने होंगे. अधिकारियों ने आगे कहा कि नए लीज मॉडल का मकसद अधूरे सेंटर को पूरा करने के लिए जरूरी अतिरिक्त खर्च और उसके रखरखाव व संचालन से जुड़ी लागत दोनों को पूरा करना है. इस व्यवस्था के तहत प्राइवेट कंसोर्टियम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जरूरी निवेश करेगा, जबकि सेंटर के चालू होने के बाद LDA को लीज से जुड़ी पेमेंट मिलेगी.

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Tags: akhilesh yadavyogi adityanath
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