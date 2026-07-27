‘बहन’ से ही प्यार करने लगा युवक, परिवार को चकमा देकर भागा कपल; फिर दोनों ने बंद कमरे में किया कांड!

Lucknow Illicit Relationship Sister Brother : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घरवाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो युवक-युवती ने फांसी लगा कर जान दे दी. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, लखनऊ के तेलीबाग में युवक-युवती ने फांसी लगाई. दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की दरअसल, लड़के की बुआ की बेटी थी इसलिए परिजन ने इस रिश्ते को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए नामंजूर कर दिया. पूरा मामला पीजीआई की न्यू बलदेव विहार कॉलोनी से जुड़ा है. बताया जा रहा है कि अनिकेत (21) और अंजलि (18) शादी का कई सालों से अफेयर चल रहा था. रिश्ते में भाई-बहन लगने के कारण लड़की पक्ष के परिजन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, जिससे नाराज होकर दोनों ने खुदकुशी की.

मूलरूप से शाहजहांपुर निगोही रीवा गांव का अनिकेत पिछले 6 वर्ष से परिवार के साथ किराये के मकान में रहते था. इसके साथ ही वह फॉल्स सीलिंग का काम करता था. लखनऊ में रहने के बावजूद 3 साल से नोएडा के खोड़ा कॉलोनी निवासी बुआ की बेटी अंजलि से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. अनिकेत के परिवार में पिता राम अवतार, मां संध्या देवी, भाई अमन, भाभी और शादीशुदा बहन हैं. वहीं, अंजलि के पिता की मौत हो चुकी है. उसके परिवार में मां दानवती और भाई सूरज व सुनील हैं। दानवती प्राइवेट कंपनी में काम करती हैं.

नौकरी करने के बहाने मिलने आया था गर्लफ्रेंड से

अनिकेत के भाई अमन का कहना है कि अनिकेत 23 जुलाई को अहमदाबाद (गुजरात) नौकरी के बहाने घर से निकला था. वह अहमदाबाद न जाकर नोएडा में बुआ के घर अंजलि के पास पहुंच गया. इसके बाद अनिकेत अपनी कथित प्रेमिका अंजलि को लेकर अयोध्या पहुंचा. परिजन भी पीछे-पीछे पहुंच गए और शनिवार (25 जुलाई, 2026) को दोनों को तलाश लिया. परिजनों ने दोनों को समझाया और इटावा में अनिकेत की दूसरी बुआ के घर चलकर बातचीत करने के लिए कहा. इस पर अनिकेत और अंजलि इसके लिए सहमत हो गए.

ट्रेन से छलांग लगाकर भागे थे प्रेमी-प्रेमिका

बताया जा रहा है कि परिजनों अंजलि और अनिकेत को लेकर अयोध्या से ट्रेन के जरिये कानपुर पहुंचे. कानपुर से इटावा जाने के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ी. इसी दौरान चलती ट्रेन से अनिकेत और अंजलि दोनों कूद गए और फिर दोनों ने मोबाइल फोन बंद किए. दोनों कानपुर से पीजीआई न्यू बलदेव विहार कॉलोनी स्थित घर पहुंचे. इसके बाद अनिकेत ने पहली मंजिल के कमरे में पंखे से अलग-अलग दुपट्टों के सहारे फंदा लगा लिया. रात करीब एक बजे अनिकेत के परिजन घर पहुंचे तो दोनों के शव फंदे से लटके मिले.

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