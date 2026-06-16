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‘आप भविष्य में पीएम बनें’, जिस जमीन पर पिता करते थे खेती, उसी से उड़ान भरकर सीएम योगी से मिलने पहुंची डॉक्टर बेटी

Yogi Adityanath Prime Minister Remark: नोएडा में बने जेवर एयरपोर्ट से  फ़्लाइट सेवाएं सोमवार से शुरू हो गईं हैं. लखनऊ पहुंचने पर जेवर के इन किसानों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाक़ात की.

By: Shristi S | Published: June 16, 2026 5:15:52 PM IST

किसान की बेटी हीरा राशिद ने सीएम योगी से कहा कि आप पीएम जरूर बनेंगे
किसान की बेटी हीरा राशिद ने सीएम योगी से कहा कि आप पीएम जरूर बनेंगे


Hira Rashid on CM Yogi PM Remark: नोएडा में बने जेवर एयरपोर्ट से  फ़्लाइट सेवाएं सोमवार यानी 15 जून 2026 से शुरू हो गईं हैं. पहली फ़्लाइट सुबह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंची. इस फ़्लाइट की एक खास बात यह थी कि इसमें 172 ऐसे किसान सवार थे जिन्होंने जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन दी थी और वे पहली बार हवाई यात्रा कर रहे थे.

लखनऊ पहुंचने पर जेवर के इन किसानों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाक़ात की. इस यात्रा में शामिल डॉक्टर हीरा राशिद भी उस किसान की बेटी हैं, जिन्होंने अपनी जमीन एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए दी थी. हीरा राशिद ने अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि लखनऊ तक की हवाई यात्रा उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसी है. यह पल उनके लिए बेहद गर्व की बात है.

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सीएम योगी भविष्य में प्रधानमंत्री के बनें- डॉक्टर हीरा राशिद

हीरा राशिद ने इस कामयाबी का श्रेय सीएम योगी को देते हुए कहा कि मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मैंने उसी ज़मीन से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उड़ान भरी, जहाँ कभी मेरे पिता खेती करते थे. मेरी इच्छा है कि सीएम योगी भविष्य में प्रधानमंत्री के बनें.

2021 में NEET पास किया

हीरा राशिद ने बताया कि पहले उनके इलाके में ज़्यादा विकास नहीं हुआ था और ना ही इंटरनेट की सुविधा थी. उन्होंने बिना किसी कोचिंग के 2021 में NEET परीक्षा पास की और अब वह डॉक्टर हैं. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने सीमित संसाधनों के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की और अपनी जमीन के बदले मिले मुआवज़े के पैसे का इस्तेमाल अपनी MBBS की पढ़ाई के लिए किया. उन्होंने राज्य के विकास के लिए सीएम योगी को बधाई दी और उम्मीद जताई कि वह प्रधानमंत्री बनेंगे. इस मौके पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद थे.

जेवर एयरपोर्ट 16 शहरों को जोड़ेगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच के अनुसार विकसित हो रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली-NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नए एविएशन और लॉजिस्टिक्स हब के तौर पर उभरेगा. इंडिगो ने इस एयरपोर्ट को देश भर के 16 से ज़्यादा बड़े शहरों से चरणबद्ध तरीके से जोड़ने की योजना की घोषणा की है.

Tags: cm yogiJewar AirportNoidauttar pradesh
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