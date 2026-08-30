UP: पहले किडनैपिंग की शिकायत, फिर नहर किनारे मिली लाश… लखनऊ में हिंदू युवा वाहिनी नेता धीरेंद्र की हत्या से सनसनी; 3 हिरासत में

Dhirendra Pratap Singh Murder: उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां हिंदू युवा वाहिनी के डिवीज़न इंचार्ज धीरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या कर दी गई है. रविवार 30 अगस्त 2026 की शाम को दुबग्गा थाना इलाके के सराय प्रेम राजनगर में एक छोटी नहर के पास उनकी बॉडी औंधे मुंह पड़ी मिली. उनकी कार भी मौके से बरामद हुई है.

पुलिस ने धीरेंद्र के ड्राइवर समेत तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरा मामला.

उन्नाव के रहने वाले थे धीरेंद्र

धीरेंद्र मूल रूप से उन्नाव के रहने वाले थे और अभी PGI इलाके में रहते थे. वह हिंदू युवा वाहिनी के लखनऊ डिवीज़न इंचार्ज के तौर पर काम करते थे. शुरुआती पुलिस जांच में पता चला है कि धीरेंद्र की हत्या उन्नाव में चल रहे ज़मीन के झगड़े की वजह से हुई. हालांकि, पुलिस अभी भी मामले की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है.

किडनैपिंग की शिकायत के बाद मिली बॉडी

धीरेंद्र की पत्नी ममता ने हाल ही में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि धीरेंद्र के ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें किडनैप कर लिया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. रविवार शाम को, राहगीरों ने सराय प्रेम राजनगर में एक छोटी नहर के पास एक आदमी की लाश औंधे मुंह पड़ी देखी.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को बाहर निकाला. मरने वाले की तुरंत पहचान नहीं हो पाई. इसके बाद पुलिस ने लाश की तस्वीरें लीं और उन्हें अलग-अलग पुलिस सोशल मीडिया ग्रुप्स पर शेयर किया. तस्वीर के आधार पर, सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस स्टेशन ने लाश की पहचान धीरेंद्र के रूप में की. पुलिस ने बाद में उसके परिवार को सूचित किया. धीरेंद्र की कार भी घटनास्थल के पास से बरामद की गई.

जांच में लगी छह टीमें

DCP साउथ मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि धीरेंद्र की पत्नी ने किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई है. केस को सुलझाने के लिए पुलिस की छह टीमें लगाई गई हैं. सर्विलांस और CCTV फुटेज का इस्तेमाल करके आरोपियों की तलाश जारी है. ड्राइवर समेत दो और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. धीरेंद्र की लाश और उसकी कार घटनास्थल से बरामद की गई. हत्या का मकसद और अपराध में शामिल लोगों की भूमिका पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर तय की जाएगी.