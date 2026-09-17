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Lucknow Viral Video: कार में शाहनवाज के साथ क्या करती दिखी अनामिका, वीडियो वायरल, बोली- ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं…

Lucknow Girl Viral Video: वीडियो में अनामिका शाहनवाज को अपना बॉयफ्रेंड बताते हुए कहती दिखाई दे रही है कि वह उसे छोड़ना चाहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती. वह शाहनवाज से एक-दो महीने का समय देने की बात कहती है

By: Hasnain Alam | Published: September 17, 2026 8:38:51 PM IST

लखनऊ अनामिका-शाहनवाज वायरल वीडियो
लखनऊ अनामिका-शाहनवाज वायरल वीडियो


Lucknow Viral Video: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क के पास युवती को कार के बोनट पर घसीटने और फिर सड़क पर गिरने के मामले में एक पुराना वीडियो सामने आया है. यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लगभग 36 सेकंड के इस वीडियो में पीड़िता अनामिका सिंह आरोपी शाहनवाज के साथ नजर आ रही है. दोनों के बीच बातचीत हो रही है और वीडियो अनामिका खुद बना रही है. हालांकि, वीडियो कब का है, इसकी अभी स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है.

वीडियो में अनामिका शाहनवाज को अपना बॉयफ्रेंड बताते हुए कहती दिखाई दे रही है कि वह उसे छोड़ना चाहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती. वह शाहनवाज से एक-दो महीने का समय देने की बात कहती है और कहती है कि अगर वह खुद उसे नहीं छोड़ पाई तो शाहनवाज उसे छोड़ सकता है.ॉ

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शाहनवाज सिर मुंडवाने की भी कर रहा बात

इस बातचीत से जुड़े दो वीडियो सामने आने की बात कही जा रही है. एक वीडियो में शाहनवाज सिर मुंडवाने की बात करता सुनाई देता है, जिस पर अनामिका उसे ऐसा करने से मना करती है. वह यह भी कहती नजर आती है कि वह खुद उसके पास गई थी और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है.

वीडियो में अनामिका कथित तौर पर यह भी कहती है कि उसने शाहनवाज का नंबर हासिल किया था और उसे डर था कि अगर वह उससे बात नहीं करेगा तो वह उसे नुकसान पहुंचा सकती है.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने सामने आए इस वीडियो को भी जांच का हिस्सा बनाया है. पुलिस के मुताबिक, शुरुआती तौर पर दोनों के एक-दूसरे को जानने और उनके बीच संबंध होने की बात सामने आई है. अब पुलिस यह भी जांच कर रही है कि दोनों के बीच विवाद की वजह क्या थी और क्या आरोपी ने अपनी पहचान छिपाकर अनामिका से दोस्ती की थी.

बता दें कि मामला 16 सितंबर की सुबह करीब 6:30 बजे गोमतीनगर विस्तार स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर-4 के पास का है. पुलिस के अनुसार, अनामिका और शाहनवाज पहले से एक-दूसरे को जानते थे. दोनों के बीच विवाद के बाद शाहनवाज कार से वहां से निकलने लगा. इसी दौरान अनामिका कार के सामने आ गई और इसके बाद वह कार के बोनट पर जा गिरी.

पुलिस ने शाहनवाज को कर लिया था गिरफ्तार

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसमें युवती कार के बोनट पर दिखाई देती है और कार आगे बढ़ती नजर आती है. बाद में युवती सड़क पर गिर जाती है और कार उसके ऊपर से गुजरती दिखाई देती है. घटना में अनामिका घायल हुई थी. पुलिस ने आरोपी शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया था और कार भी जब्त कर ली थी. मामले में हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

पुलिस अब वायरल घटना के वीडियो, सामने आए पुराने वीडियो, पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों को मिलाकर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि दोनों के बीच विवाद की वास्तविक वजह क्या थी और पहचान छिपाने समेत लगाए गए अन्य आरोपों में कितनी सच्चाई है.

Tags: Lucknow NewsUP News
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