Lucknow Fire Update: लखनऊ के अलीगंज में लगी भीषण आग, कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी चपेट में; कई छात्र झुलसे

Lucknow Fire Update: एक बार फिर गर्मी बढ़ने के साथ ही आग लगने की घटनाओं में इजाफा होने लगा है. ताजा मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जुड़ा है. सोमवार दोपहर के दौरान लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित एक नामी कोचिंग संस्थान में भीषण आग लग गई. इस इमारत में कई दुकानें, कोचिंग संस्थान और अन्य संस्थान थे. ऐसे में आग के इस हादसे में कई स्टूडेंट्स झुलस गए हैं. कुछ छात्रों के कोचिंग के अंदर फंसे होने की आशंका जताई गई है, हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है. आग इतनी भीषण थी कि कई छात्र दूसरी मंजिल से नीचे कूद गए. सूचना पर. मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग संस्थान में सोमवार को दोपहर में लगी भीषण आग में कई स्टूडेंट्स झुलस हुए. आग इतनी भीषण थी कि कई छात्रों दूसरी मंजिल से नीचे कूदकर अपनी जान बचाई. कोचिंग संस्थान अलीगंज में पेट शॉप के ऊपर है, इससे आग तेजी से फैली.

छात्रों के झुलसने की आशंका

बताया जा रहा है कि सबसे पहले आग इमारत तीसरी मंजिल पर लगी. देखते ही देखते आग फैल गई और कोचिंग संस्थान को चपेट में ले लिया. उस वक्त कोचिंग में 30 से भी ज्यादा छात्र-छात्राएं थे. 2 छात्रों को चोटें आई हैं, जिसमें एक छात्रा भी शामिल है.

उधर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अलीगंज में एक कोचिंग सेंटर में लगी आग की घटना का संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों में तेज़ी लाने और घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया. प्रशासन को सभी स्तरों पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए. मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों की लगातार निगरानी करने और घायलों के उचित इलाज के निर्देश भी दिए.